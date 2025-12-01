Más Información

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

Inicia registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Inicia registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Ginebra. La (OMS) emitió este lunes una recomendación en favor del uso de tres medicamentos análogos del GLP-1, concebidos originalmente para tratar la tipo 2, en pacientes con , una enfermedad que afecta a mil millones de personas, cifra que podría duplicarse en apenas cinco años.

Se trata de tres medicamentos (semaglutida, liraglutida, tirzepatida) que imitan hormonas intestinales y que tiene el efecto de reducir el apetito, retardar el vaciado gástrico (hacen que la persona se sienta llena más tiempo) y mejorar la regulación de la glucosa, pero su uso para ayudar a la gente a perder peso ha sido polémico.

Entre las razones está que su uso masivo para adelgazar provocó escasez de estos productos para los , al tiempo que surgió un debate ético sobre su utilización con fines estéticos y su elevado precio para los sistemas sanitarios nacionales.

Lee también

Asimismo se han criticado estas terapias porque hay tendencia a recuperar gran parte del peso perdido si se deja el medicamento, lo que puede convertirlos en un tratamiento de uso crónico.

Frente a ello se encuentra la realidad de una , convertida en un problema mayor de salud y que la asocia a 3.7 millones de muertes ocurridas en 2024, mientras que el costo que genera es exorbitante: serán tres mil millones de dólares en 2030.

La obesidad, además, también es un factor de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, y contribuye a empeorar los resultados de los pacientes con enfermedades infecciosas.

Lee también

"Aunque la medicación por sí sola no resolverá esta mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados a ella", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En función de los datos recolectados en ensayos clínicos, la OMS decidió recomendar los análogos GLP-1 en adultos ( excluidas) para tratamientos de obesidad de larga duración, es decir, seis meses o más.

No obstante, enfatizó que esta recomendación "es condicional" debido a la escasez de información sobre su eficacia y seguridad a largo plazo, sus costes actuales, la preparación inadecuada del y las posibles implicaciones en materia de equidad".

Lee también

La organización también ha señalado que se pueden ofrecer intervenciones que incluyan una dieta saludable y actividad física a los adultos con a los que se hayan prescrito terapias con GLP-1, aunque la evidencia de que esto puede ayudar a mejorar los resultados del tratamiento es baja.

Asimismo, la guía de la OMS plantea el problema de un acceso desigual a las terapias con GLP-1 y de preparar los sistemas de salud para el uso de estos medicamentos.

"Sin políticas adecuadas, el acceso a estas terapias podría agravar las disparidades sanitarias existentes", reconoce la organización.

Lee también

Incluso con una rápida expansión de la producción, se prevé que las terapias con GLP-1 lleguen a menos del 10% de las personas que podrían beneficiarse de ellas en 2030, por lo cual se plantean estrategias para mejorar el acceso, como compras conjuntas, precios escalonados o acuerdos para que las compañías que poseen las patentes autoricen a otras a fabricarlos y venderlos con el fin de bajar los precios.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026