Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 5 de septiembre

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

¿Cuántas veces se ha activado la alerta púrpura en CDMX en esta temporada de lluvias?

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Ginebra.- La (OMS) añadió 35 nuevos medicamentos, entre ellos varios tratamientos contra el cáncer y la diabetes, en sus listas de fármacos esenciales, donde figuran aquellos que la agencia considera deben estar en todos los sistemas sanitarios y a precios asequibles.

Tras analizar 59 candidaturas, el comité de expertos ha agregado 20 nuevos medicamentos a su lista general, que ahora pasa a tener 523, y 15 a la dedicada a medicina infantil, que tendrá un total de 374.

En materia de lucha contra el cáncer, el comité añadió a la lista el pembrolizumab, usado como terapia para el cáncer de cuello uterino, colorrectal y de pulmón, así como sus alternativas atezolizumab y el cemiplimab.

Por otro lado, los expertos recomendaron ampliar el acceso a los inhibidores de puntos de control inmunitario PD-1/PD-L1, una clase de fármacos de inmunoterapia que ayudan al sistema inmunitario del organismo a reconocer y atacar las células cancerosas de manera más eficaz.

Para el combate de la diabetes y la obesidad, que afectan a cientos de millones de personas y cada vez golpean más a países en desarrollo, el comité ha incluido terapias de reducción de glucosa como la semaglutida, la dulaglutida, la liraglutida y la tirzepatida.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reaccionado de inmediato a esta inclusión, subrayando que en muchos países el elevado precio de estos fármacos contra la diabetes los hacía inalcanzables para muchos pacientes.

"Es un hito fundamental en el camino hacia una mayor accesibilidad al tratamiento de la diabetes. Ahora los países deben aprovechar esta oportunidad para impulsar acciones nacionales y hacer que estos tratamientos estén disponibles", subrayó la asesora técnica en enfermedades no transmisibles de MSF, Elizabeth Jarman.

Ortos medicamentos que incluye la OMS a la lista de esenciales

Otras novedades en las listas son fármacos para el tratamiento de la soriasis, la hemofilia y otros desórdenes sanguíneos o la fibrosis quística.

La OMS creó la lista general de medicinas esenciales, que actualiza cada dos años, en 1977 (la presentada este viernes es su 24ª edición), mientras que su complementaria para tratamientos pediátricos nació en 2007.

