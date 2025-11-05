¿Dónde cobrar tu pensión? Localiza el Banco del Bienestar más cercano y evita comisiones

Durante noviembre de 2025, la Secretaría del Bienestar dará el último pago bimestral del año correspondiente a los programas sociales federales. Para muchos beneficiarios, conocer la ubicación de los Bancos del Bienestar más cercanos resulta clave para evitar filas, comisiones y contratiempos.

El Gobierno de México, a través del Banco del Bienestar, inició los depósitos de las pensiones del bimestre noviembre-diciembre 2025, beneficiando a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Los pagos se realizan de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes, entre el 2 y el 27 de noviembre.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Cómo ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana?

Existen tres formas sencillas para encontrar el punto de atención más cercano. La primera es consultar el mapa interactivo habilitado por la Secretaría del Bienestar, donde se muestran las sucursales por entidad federativa.

Otra opción es revisar el catálogo de sucursales del propio Banco del Bienestar, el cual se actualiza constantemente con horarios y direcciones.

Finalmente, los beneficiarios pueden ingresar al portal oficial del banco y seleccionar la opción “Ubica tu sucursal más cercana”, una herramienta rápida que permite conocer en segundos la dirección exacta para realizar retiros o trámites.

¿En qué estados hay más sucursales del Banco del Bienestar?

Cinco entidades concentran el mayor número de oficinas operativas:

Veracruz: 292 sucursales

Oaxaca: 287

Estado de México: 279

Puebla: 261

Chiapas: 233

En conjunto, estos estados suman más de mil sucursales, lo que refleja el compromiso del Gobierno Federal por garantizar la cobertura bancaria en regiones rurales y urbanas.

El Banco del Bienestar contrató las pólizas de seguro con vigencia a partir del pasado 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de este año. Archivo El Universal

¿Dónde están los cajeros del Banco del Bienestar en la Ciudad de México?

Los habitantes de la capital también cuentan con múltiples puntos de atención. Algunas de las sucursales más visitadas se ubican en:

Álvaro Obregón: Av. Miguel Hidalgo 24, Col. Olivar del Conde.

Benito Juárez: Av. Dr. José María Vértiz 543, Col. Narvarte Oriente.

Coyoacán: Av. Santa Ana 750, Col. San Francisco Culhuacán.

Iztapalapa: Calle 71 S/N, Col. Santa Cruz Meyehualco.

Gustavo A. Madero: Av. Loreto Fabela S/N, Col. San Juan de Aragón.

Estos puntos permiten realizar retiros, consultas y depósitos sin pagar comisiones, además de facilitar el acceso a servicios financieros básicos.

¿Cuándo se deposita la Pensión del Bienestar en noviembre?

El pago de noviembre-diciembre corresponde al último bimestre del año, por lo que los beneficiarios no deberán preocuparse si no retiran el dinero de inmediato. Los fondos permanecerán seguros en la cuenta hasta que el titular decida disponer de ellos.

El Gobierno Federal reiteró que este esquema busca promover la inclusión financiera y el ahorro, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad que antes no contaban con acceso a servicios bancarios.

