Pensión del Bienestar: ¿quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 5 de noviembre?

El Gobierno de México brinda una serie de apoyos económicos a millones de personas de diferentes grupos sociales en todo el país. Uno de los programas más buscados es la Pensión del Bienestar.

Este va dirigido a los adultos mayores de 65 años o más, que vivan en el país y cuenten con la nacionalidad mexicana. En esta ocasión la ayuda corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

¿Quiénes reciben 6 mil 200 pesos hoy, 5 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, compartió en redes sociales el calendario oficial de pagos para todo el mes de noviembre. De acuerdo con la información compartida, hoy miércoles, los apellidos que inicien con la letras “C”, tendrán su depósito de 6 mil 200 pesos.

El retiro se puede realizar en cajas o cajeros de los Bancos del Bienestar sin cargo, también puedes realizarlo en algunos otros bancos, claro, con cierto porcentaje de comisión.

¿Pensión Bienestar es el único programa en recibir apoyo este mes?

Durante todo noviembre se realizará el último depósito del año a estos programas: : Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Millones de personas recibirán el apoyo económico a la par, sin embargo, cada programa ofrece una cantidad distinta, te decimos cuánto recibirás si formas parte de alguno:

Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Pensión Programa Madres Trabajadoras : $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años

: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

