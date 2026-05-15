Día del Maestro 2026: La mejor ola de memes con la que seguro sacas 10; celebra a tu profe favorito

Este viernes 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México, una fecha dedicada a reconocer la importante labor que realizan los docentes dentro de las aulas escolares, visibilizando su participación en el sistema educativo y en la sociedad en general.

Este festejo se estableció oficialmente en 1918, por decreto del entonces presidente Venustiano Carranza. La fecha coincide también con la ratificación al teólogo y pedagogo San Juan Bautista como el patrono universal de todos los educadores, por el Papa Pío XII.

Como es tradición, en redes sociales los memes y dedicatorias graciosas no tardaron en aparecer, para homenajear y celebrar a esos profesores que dejaron huella en generaciones enteras y que, con paciencia y dedicación, compartieron sus conocimientos a sus estudiantes.

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Día del Maestro. Foto: Pixabay

Día del Maestro desata la mejor ola de memes este 15 de mayo

Desde el clásico maestro que dejaba "poquita tarea" los fines de semana, hasta la temida frase de "saquen una hoja en blanco", usuarios en plataformas digitales compartieron imágenes y videos que rápidamente se viralizaron.

Los memes también recordaron a los docentes más queridos: aquellos que salvaban a todo el salón con puntos extra en la calificación final, los que ponían películas para "relajar la clase" o hacían más llevaderas las clases de matemáticas.

Algunos internautas aprovecharon la ocasión especial para dedicarle a sus profesores una de las canciones infantiles más emblemáticas: Garabato Colorado de 2006, interpretada por el mexicano Chabelo en su álbum "Tesoros de Colección".

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Estudiantes y usuarios en redes sociales compartes los memes más graciosos para celebrar a todos los maestros y maestras en México. Foto: X

Otros usuarios también recordaron algunos momentos en el salón de clases, como los complicados exámenes a los que se tuvieron que enfrentar por no estudiar, lo que a menudo terminaba en un dolor de cabeza en la entrega de calificación.

Estudiantes y usuarios en redes sociales compartes los memes más graciosos para celebrar a todos los maestros y maestras en México. Foto: X

Asimismo, no todos los profesores tuvieron la fortuna de recibir un obsequio por parte de sus alumnos. Otros organizaron sus propias celebraciones, sin dejar pasar esta importante fecha nacional.

Estudiantes y usuarios en redes sociales compartes los memes más graciosos para celebrar a todos los maestros y maestras en México. Foto: Facebook

Lo importante es la intención. Este 15 de mayo, los maestros presumen en redes los regalos caseros y manualidades hechas por sus alumnos. No importa los costoso o grande que sea, lo importante es el cariño en cada gesto.

Estudiantes y usuarios en redes sociales compartes los memes más graciosos para celebrar a todos los maestros y maestras en México. Foto: Facebook

Un outfit elegante y excéntrico para celebrar nunca debe de faltar en las fechas importantes. Los convivios y festivales en los planteles escolares suelen realizarse tradicionalmente para festejar el Día del Maestro.

Estudiantes y usuarios en redes sociales compartes los memes más graciosos para celebrar a todos los maestros y maestras en México. Foto: Facebook

Además del humor y las risas, miles de usuarios aprovecharon la fecha para agradecer a aquellos maestros que marcaron su vida académica y personal, reconociendo la paciencia, el esfuerzo y el cariño que brindan en cada enseñanza.

Feliz Día del Maestro pic.twitter.com/8ogcuT02oE — COTM (@COTM_2) May 15, 2026

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