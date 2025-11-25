Pachuca.- Luego de 30 horas de bloqueo, los campesinos que mantenían cerrada la carretera Arco Norte, a la altura de la caseta Tula I, abrieron el paso a la circulación y retiraron sus casas de campaña, después de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio como parte de las investigaciones relacionadas con estos cierres carreteros.

En una actitud que los campesinos calificaron como intimidatoria, los agentes ministeriales solicitaron el nombre del líder de los productores integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo, quienes se mantenían en el lugar desde ayer por la mañana.

Después de 30 horas retiran el bloqueo en la carretera, Arco Norte; al lugar acudieron agentes ministeriales. Foto: Especial.

Tras un encuentro ríspido entre campesinos y autoridades, los manifestantes denunciaron haber sido intimidados y responsabilizaron al gobierno de cualquier situación que pudiera sucederles.

Lee también: Aseguran al menos 30 mil litros de hidrocarburo y 10 mil litros de gas LP en Cárdenas, Tabasco

Después de la presencia de los agentes, los productores decidieron levantar su campamento, con lo cual se reabrió el tránsito en esta vía. La circulación quedó completamente habilitada en el kilómetro 79+800.

Después de 30 horas retiran el bloqueo en la carretera, Arco Norte; al lugar acudieron agentes ministeriales. Foto: Especial.

En Hidalgo, los productores del Valle del Mezquital se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al argumentar que disminuiría en un 60% la llegada de agua, afectando gravemente las siembras en la región.

Expresaron que esto los dejaría en mayor indefensión, pues reduciría la producción agrícola y, además, aún no se ha logrado el incremento en el costo de la tonelada de maíz y trigo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr