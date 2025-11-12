Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Más Información

Washington. El presidente estadounidense, , firmó esta noche la ley de financiación del Gobierno, lo que marca el fin oficial del de Estados Unidos.

La ley llegó al escritorio del presidente después de que la Cámara de Representantes votara, horas antes, a favor de aprobar la medida. La ley establece un nuevo plazo para mantener financiado al gobierno hasta el 30 de enero.

Los representantes aprobaron por 222 votos a favor y 209 en contra una resolución legislativa proveniente del Senado, que la había aprobado a su vez el lunes.

La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras.

Los demócratas en cambio aparecieron divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno, y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas.

Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14 mil millones de dólares en esta parálisis presupuestaria.

Unos 670 mil funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves.

El Senado votó el lunes favorablemente gracias a la participación de ocho demócratas y la oposición de un solo republicano.

Los esfuerzos titánicos de los demócratas para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria acabaron frustrados.

Los republicanos se limitaron a prometer un debate separado, a corto plazo, en el Congreso sobre las ayudas a millones de estadounidenses para pagar su cobertura sanitaria.

El cierre se prolongó por 43 días, convirtiéndose en el más largo en la historia de Estados Unidos, y magnificó las divisiones partidistas en Washington, ya que el gobierno de Trump tomó medidas unilaterales sin precedentes —como cancelar proyectos e intentar despedir a trabajadores federales— para presionar a los demócratas a que cedieran en sus demandas.

“El país nunca ha estado en mejor forma. Entramos en este desastre de corto plazo con los demócratas porque pensaron que sería bueno, políticamente hablando, y es un honor firmar esta increíble ley para que nuestro país se ponga a trabajar de nuevo”, dijo Trump al firmar la ley.

