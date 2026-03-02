Más Información

Quito. El presidente de , Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio este mes de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico junto a sus "aliados de la región", incluido Estados Unidos.

"Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal", publicóen X..

"En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país", añadió.

El mandatario ecuatoriano aseguró que para lograr la paz, "debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén. La búsqueda de la justicia y dignidad nacional jamás será persecución, sino una promesa que cumpliremos a los ecuatorianos".

Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a los poderosos grupos criminales que operan en el país, dedicados al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

El gobierno anunció que decretará un toque de queda del 15 al 30 de marzo en las cuatro provincias más violentas del país. "Estamos en guerra", expresó a medios el ministro del Interior, John Reimberg.

