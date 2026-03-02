Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio este mes de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico junto a sus "aliados de la región", incluido Estados Unidos.

"Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal", publicó Noboa en X..

"En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país", añadió.

Lee también NYT detalla papel de la CIA en caída de “El Mencho”; agencia amplió vuelos y red de informantes en México

El mandatario ecuatoriano aseguró que para lograr la paz, "debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén. La búsqueda de la justicia y dignidad nacional jamás será persecución, sino una promesa que cumpliremos a los ecuatorianos".

Cercano a Donald Trump, el mandatario enfrenta a los poderosos grupos criminales que operan en el país, dedicados al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

El gobierno anunció que decretará un toque de queda del 15 al 30 de marzo en las cuatro provincias más violentas del país. "Estamos en guerra", expresó a medios el ministro del Interior, John Reimberg.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa