Las enchiladas, en todas sus versiones, son uno de los platillos favoritos de muchos mexicanos. Ya sean verdes o rojas, la textura de su salsa puede mantener tu toque tradicional o darle uno inesperado, como el cremoso.

En Menú te contamos cómo preparar una salsa con queso crema que te hará degustar las enchiladas como nunca antes.

La salsa verde con queso crema es ideal para darle un toque diferente a las enchiladas caseras. Foto: Pexels

Leer también ¿Para qué sirve comer papaya, según la Profeco?

¿Por qué usar queso crema en la salsa para enchiladas?

Martha Stewart, portal estadounidense especializado en recetas, menciona que el queso crema es un ingrediente que no puede faltar en la cocina, ya sea para realzar el sabor de un platillo o darle una mejor consistencia a las preparaciones.

Por su textura rica y espesa, este producto pertenece al grupo de los quesos frescos, caracterizados por su color blanco, sabor suave y ligeramente ácido.

Gracias a su maleabilidad, el queso crema ha encontrado múltiples aplicaciones en la cocina, por ejemplo:

Patés: funciona como aglutinante y permite incorporar una variedad de sabores, logrando una textura untable.

Masas: en preparaciones con huevo (como las frittatas, tortillas o rebozados) aporta suavidad y evita que se resequen.

Rellenos: añade jugosidad y cremosidad a las preparaciones de croissants y empanadas.

Salsas: al fundirse, se convierte en un ingrediente sedoso y maleable, perfecto para combinar con verduras, cítricos, especias o hierbas. Además, puede sustituir a la nata o la mantequilla.

Por lo anterior, preparar una salsa para enchiladas con queso crema puede marcar la diferencia frente a las recetas que la utilizan demasiado líquida.

El queso crema aporta una textura suave y un sabor equilibrado a las enchiladas verdes. Foto: Freepik

¿Cómo hacer salsa para enchiladas con queso crema?

Hoy te presentamos una sencilla receta para elaborar salsa verde con un toque cremoso que transformará tus enchiladas.

Ingredientes:

1/2 barra de queso crema

500 gramos de tomates verdes

1 !/2 tazas de crema agria

1/4 de cebolla

4 chiles serranos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

1 pizca de sal

2 1/2 tazas de agua

Aceite al gusto

Esta salsa verde cremosa transformará por completo tus enchiladas. Foto: Freepik

Procedimientos:

En una olla con agua caliente, agrega los chiles serranos, el ajo y la cebolla. Deja hervir.

Una vez que el agua comience a hervir, incorpora los tomates verdes y cocina de 3 a 5 minutos, hasta que cambien de color.

Retira del fuego, escurre el agua y pasa todos los ingredientes a la licuadora.

Antes de moler, añade la crema agria, el queso crema y el consomé de pollo junto con los demás ingredientes.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

En una cacerola con un poco de aceite caliente, vierte la mezcla junto con 2 1/2 tazas de agua.

Cocina a fuego medio, moviendo constantemente hasta que la salsa espese. Agrega sal al gusto.

Reserva hasta el momento de servir y baña tus enchiladas con la salsa cremosa antes de que se enfríe.

Enchiladas verdes con salsa cremosa, una versión irresistible del clásico mexicano. Foto: Pexels.

Con esta receta podrás darle un toque diferente a las clásicas enchiladas verdes. Sin duda, el queso crema ofrece una nueva manera de disfrutarlas.

Leer también ¿Cómo guardar el pan de muerto para que no se haga duro?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.