La alcaldía Coyoacán informó que esta semana inició el censo para registrar vehículos de las y los vecinos de colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, para garantizar su movilidad durante el Mundial que inicia este 11 de junio.

Este censo vehicular tiene por objetivo primordial que, quienes viven en las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula, puedan acceder a sus viviendas. Este acceso controlado únicamente se aplicará durante los cinco días en los que habrá partido de futbol —uno por semana— y solamente durante una parte del día, con horarios previamente establecidos.

Las colonias que serán censadas completamente son: El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal mientras que las que serán censadas de manera parcial o seccional son la colonia Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Las y los vecinos deberán proporcionar datos de sus vehículos como marca, modelo, color, placas y registro de domicilio de acuerdo con la tarjeta de circulación, datos que son resguardados bajo la ley en materia de protección de datos personales. Posteriormente a ello se generará un código QR, por cada vehículo registrado.

Para la puesta en marcha de este mecanismo de acceso a la zona, se trabaja en una mesa transversal con autoridades del gobierno capitalino y del Gobierno Federal, en donde la alcaldía Coyoacán únicamente es coadyuvante.

Para tener un acceso ordenado y garantizado alrededor del Estadio Ciudad de México, se entregará un tarjetón por cada vehículo que esté registrado en viviendas dentro del polígono conformado por Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Gran Sur y Avenida Santa Úrsula.