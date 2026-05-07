Star Fox llega con un nuevo videojuego para Nintendo Switch 2; así se verá luego de 29 años

La compañía japonesa Nintendo anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo videojuego de la popular franquicia Star Fox, el cual será una nueva versión del título clásico "Star Fox 64" o "Lylat Wars" de 1997 para la Nintendo 64.

Este remake traerá de vuelta a Fox McCloud y a todo su equipo de animales, el conejo estratega Peppy Hare, el sapo ingeniero Slippy Toad y el ave Falco Lombardi, para vivir una nueva aventura a través de combates aéreos en el espacio.

Este anuncio se realizó durante un evento sorpresa la madrugada de este jueves 7 de mayo, llamado Star Fox Direct, planeado por el diseñador de juegos japonés Shigeru Miyamoto exclusivamente para dar a conocer este gran estreno.

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El videojuego incluirá cinemáticas con gráficos mejorados. Foto: Archivo

¿Qué novedades traerá esta entrega?

De acuerdo con sitio oficial de Nintendo, esta aventura regresará con diálogos de voz doblados en español y una épica banda sonora con música de orquesta, además de gráficos, escenarios y modelos de personajes completamente renovados para la consola Nintendo Switch 2.

Además, el título incluirá un modo cooperativo para dos jugadores, donde el primero conducirá la nave mientras que el segundo controlará las herramientas y el armamento; así como un modo multijugador en línea, en el que podrán participar hasta 8 jugadores, en combates de cuatro contra cuatro.

También añadirá una función de GameChat con avatares animados y filtro de realidad aumentada, lo que les permitirá a los jugadores ver las partidas de los demás y ser representados dentro del universo del juego como su personaje favorito, quien replicará tus expresiones faciales en la pantalla.

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El remake del clásico juego Star Fox 64 incluirá nuevos gráficos y modos de juego, ofreciendo una experiencia fresca a los jugadores. Foto: Nintendo

A nivel de la jugabilidad, también se incorporará un modo desafío, el cual incluirá nuevas misiones y objetivos para que los usuarios consigan nuevos logros en el modo normal. Asimismo, será compatible con el mando de Nintendo 64 para Switch y con el ratón de la computadora.

En este juego, la experiencia de juego se enriquecerá con una reinterpretación cinematográfica de la estructura narrativa del original. Asimismo, se añadirá una nueva misión de "Prólogo", protagonizada por James McCloud, el padre del protagonista del juego, Fox.

En este título, el equipo de pilotos Star Fox viajará sobre la nave Arwing a través de las estrellas y el espacio para aterrizar en el planeta desértico y deshabitado Venom, en donde defenderá al sistema Lylat de los ataques del malvado científico Andross, tras ser desterrado del planeta Corneria.

¿Cuándo se estrena y qué precio tendrá?

Este juego tendrá su estreno el próximo 25 de junio de 2026, exclusivamente para Nintendo Switch 2. La entrega ya está disponible en el sitio web oficial de Nintendo para su reserva y tendrá un precio de 1,029 pesos en su versión digital; mientras que en su versión física rondará los 1,500 pesos.

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