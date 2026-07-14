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Cuba sufrió este martes un nuevo apagón total de su red eléctrica, el tercero en menos de 10 días en la isla sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, anunció la compañía eléctrica nacional.
La "desconexión total del SEN" (Sistema Eléctrico Nacional) que afecta a los 9,6 millones de habitantes del país se produjo a las 11:05 locales (15:05 GMT), según la empresa eléctrica UNE.
Es el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto en el año. Las autoridades aún no han revelado la causa.
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Los dos previos ocurrieron la semana pasada. En cada uno, le tomó a UNE más de 24 horas restaurar el suministro en toda la isla.
Desde finales de 2024, el sistema eléctrico cubano ha sufrido apagones totales o parciales debido a su vetusta infraestructura y por la escasez de combustible.
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Pero la situación ha empeorado desde que Washington impuso a Cuba un bloqueo al envío de combustible para los generadores eléctricos.
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Estos complementan la producción de siete centrales termoeléctricas envejecidas, que sufren averías frecuentes o deben ser detenidas para labores de mantenimiento.
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Las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han complicado aún más desde comienzos de año.
El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la Florida, es "una amenaza extraordinaria" a la seguridad nacional de Estados Unidos.
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Ambos países han mantenido complejas conversaciones. Pero a finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no ha habido progresos en las negociaciones.
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ss
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