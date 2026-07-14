Cuba sufrió este martes un nuevo apagón total de su red eléctrica, el tercero en menos de 10 días en la isla sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, anunció la compañía eléctrica nacional.

La "desconexión total del SEN" (Sistema Eléctrico Nacional) que afecta a los 9,6 millones de habitantes del país se produjo a las 11:05 locales (15:05 GMT), según la empresa eléctrica UNE.

Es el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto en el año. Las autoridades aún no han revelado la causa.

Lee también Apagón masivo y protestas en Cuba; la isla se quedó sin combustible

Los dos previos ocurrieron la semana pasada. En cada uno, le tomó a UNE más de 24 horas restaurar el suministro en toda la isla.

Desde finales de 2024, el sistema eléctrico cubano ha sufrido apagones totales o parciales debido a su vetusta infraestructura y por la escasez de combustible.

[Publicidad]

Pero la situación ha empeorado desde que Washington impuso a Cuba un bloqueo al envío de combustible para los generadores eléctricos.

Lee también Cuba sufre nueva caída del sistema eléctrico nacional; es el tercero en el año

Estos complementan la producción de siete centrales termoeléctricas envejecidas, que sufren averías frecuentes o deben ser detenidas para labores de mantenimiento.

[Publicidad]

Las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han complicado aún más desde comienzos de año.

El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la Florida, es "una amenaza extraordinaria" a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Lee también Cuba sufre apagón nacional; es el sexto en año y medio

[Publicidad]

Ambos países han mantenido complejas conversaciones. Pero a finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no ha habido progresos en las negociaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss