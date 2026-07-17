Nueva York.— Después de ganar el Mundial Qatar 2022, entre lágrimas, volteó a ver a su familia, que estaba en uno de los palcos del estadio Lusail, y —en un claro gesto de desahogo— dijo “ya está”.

En ese entonces, la Copa del Mundo 2026 no parecía un destino cercano para Lionel Messi.

Cosechar logros y romper marcas es su especialidad. Foto: EFE

Con una Copa América y un título mundial en su palmarés, reafirmaba ser uno de los mejores en la historia. Alejarse y descansar ya le estaba permitido... Pero no, este cuento aún tenía hojas que escribir e ilustrar.

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Hoy, está a la puerta de su tercera final en Mundiales y —con 39 años— tiene a la Albiceleste en el gran juego, en busca del bicampeonato, lo que nadie ha conseguido desde Brasil, en 1962. Lo de la Pulga no es cosa menor: Ha disputado seis justas y ha estado en tres finales.

Contra Inglaterra —en la semifinal— llegó a 12 asistencias en Copas del Mundo, cifra récord que alcanzó con el centro perfecto que metió al área para que Lautaro Martínez convirtiera el gol de la victoria. Ese pase fue con el pie derecho, el menos hábil del astro argentino.

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Sin tener que demostrar algo, ubicado a la altura de Diego Armando Maradona para los argentinos, Lionel Andrés continúa cosechando logros y marcas, como si se tratara de un reto. “¿Qué más quieren?”, podría pensar, cansado de comparaciones y exigencias.

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Y, por si no fuera suficiente, el ‘10’ de la Albiceleste es el futbolista con más partidos (34) y más victorias (21) en toda la historia de las Copas del Mundo.

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Pasado mañana, crecerá a 35 la primera cifra y buscará que la otra también aumente.

El “pastel” que cocinó en Mundiales es inmenso, pero aún falta la cereza, la cual sería alzar el cetro más deseado en el planeta por segunda ocasión, y no sólo eso... Con ocho anotaciones en este campeonato, Messi buscará finalizarlo como el campeón de goleo y agrandar su cifra de 21 tantos, que lo tiene como el máximo romperredes en la historia del evento.

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Dudar que brillará sería un error. La pregunta en torno a Lionel debe ser: ¿Qué hará en esta ocasión? El domingo, tiene una cita con la gloria eterna.

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