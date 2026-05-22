La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en junio firmará un acuerdo de entendimiento con la empresa brasileña Petrobras para colaborar en el desarrollo de metodologías relacionadas con la exploración de petróleo en aguas profundas y someras.

“Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento con Petrobras. Petrobras ha desarrollado diversas actividades que nos interesan, una es la actividad de exploración en aguas profundas, con distintas metodologías. En este momento es la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de exploraciones. Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 22 de mayo, la mandataria explicó que la empresa también ha desarrollado investigación en campos maduros para explotar petróleo bajo distintos mecanismos. Además, precisó que sigue evaluando asistir a Brasil para firmar más convenios.

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“En junio queremos firmar el entendimiento con ellos. Todavía no sé si voy a ir a Brasil, estamos en eso, porque hay muchos temas en el país, no por otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengamos el acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras”, precisó.

El 13 de mayo pasado, arribó a México un equipo técnico de Petrobras, especializado en producción, exploración y transformación, para trabajar junto con especialistas de Petróleos Mexicanos: “Ya vinieron, ya trabajaron y regresaron a Brasil”, dio a conocer esta mañana.

El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno acordó establecer una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para el intercambio de desarrollos tecnológicos en materia energética. Señaló que ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta para aprovechar capacidades en áreas como la extracción de petróleo y la producción de biocombustibles.

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