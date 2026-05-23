La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) representa un ingreso mensual importante en el bolsillo de los trabajadores jubilados.

Cada mes, estas instituciones de salud pública realizan un pago a las personas adultas mayores retiradas, refrendando su compromiso con la economía, bienestar y seguridad médica de los beneficiarios inscritos en sus regímenes.

Sin embargo, a lo largo del año se presentan cambios o modificaciones a las fechas de pago establecidas en el calendario, debido a la celebración de días conmemorativos y festivos en el país, retrasando o adelantando los depósitos.

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Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE han dado a conocer las fechas oficiales en que se realizará el pago de la pensión correspondiente a junio Foto: El Universal

¿Cuándo caerá el depósito de la pensión en junio?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el IMSS a principios del año, el depósito correspondiente a junio se realizará el próximo lunes 1 de junio. La institución mantiene su compromiso al depositar el primer día hábil de cada mes.

Por otro lado, para las personas inscritas al régimen pensionario del ISSSTE, el depósito del sexto mes se realizará el próximo viernes 29 de mayo, permitiendo que los beneficiarios tengan acceso a su dinero de manera anticipada.

Al contrario del IMSS, el ISSSTE realiza sus depósitos el último día hábil del mes previo al periodo de pago. No obstante, en esta ocasión la fecha de pago oficial tuvo que cambiarse del 31 al 29 de mayo debido a que cae en domingo, un día inhábil.

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Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año. Foto: Canva

¿De cuánto será el pago este mes?

Tanto el IMSS como el ISSTE entregarán el monto la cifra habitual, eliminando cualquier tipo de bono extra o prestaciones adicionales.

De esta forma, el pago del IMSS estará alrededor de los 10 mil 636 pesos, como mínimo garantizado, para aquellas personas que se encuentras registrados bajo el régimen de la Ley 73. Por su parte, para los beneficiarios del ISSSTE, el monto dependerá de cada trabajador retirado.

Recomendaciones para realizar el retiro de tu dinero

Ambas instituciones han emitido ciertas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar el retiro de tu dinero en el cajero automático:

Acudir acompañado a realizar el retiro de tu dinero.

Disminuir el uso de dinero en efectivo.

No compartir información bancaria con terceros.

Considerar el uso de aplicación bancarias digitales para mayor seguridad.

Reportar cualquier irregularidad a los canales oficiales de las instituciones.

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