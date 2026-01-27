Matías, el hijo que tienen en común Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa cumple nueve años de edad, y el actor argentino le dedicó un emotivo y revelador mensaje a su hijo, con quien no convive casi desde que nació por petición de la madre del menor, con quien tuvo un largo pleito legal en el que ella obtuvo la patria potestad del niño.

Julián, quien es padre de dos hijos e incluso ya es abuelo, lamentó que en todo este tiempo no hay podido estar lejos de Matías, aunque admitió que sí lo ha visto crecer a través de fotos y videos que se comparten en redes o que le enseñan sus amigos, se mostró feliz de ver sus talentos artísticos y futboleros.

Recordó un momento muy especial, cuando Matías nació y con sus pequeñas manos le tomó el dedo, eso lo define como uno de los días más bellos e importantes de su vida

"Desde el primer día estuve contigo y sigo estando incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control. Hoy cumples 9 años y aunque no pueda abrazarte hoy me despierto con algo muy claro en el corazón eres mi hijo y te amo", se lee.

Gil, quien de manera reiterada ha hecho pública su necesidad de estar con su hijo, le confesó a Matías las complicaciones que han rodeado este distanciamiento entre padre e hijo, y se mostró con la ilusión de que el reencuentro se dé pronto.

"Han sido años difíciles Mati a veces los adultos tomamos decisiones aparecen tribunales papeles, palabras que hieren y todo se vuelve confuso e injusto, yo he hecho todo lo que ha estado en mis manos para estar más cerca de ti, pero no se ha podido", confesó.

La ruptura entre Julián Gil y Marjorie de Sousa en 2018 desató una prolongada batalla legal por la custodia, manutención y visitas de Matías. Foto: Archivo

En esta carta que Julián Gil hace pública para su hijo Matías, toca uno de los temas delicados en la historia: la prueba de paternidad que le solicitó a Marjorie de Sousa después de que sonara fuerte la versión de que entre ella y el también actor Gabriel Soto, habría habido un romance.

"También quiero contarte algo porque es parte de la verdad y porque tienes derecho a saberlo. En la vida cualquier persona papá mamá o hijo tiene el derecho de pedir una prueba de paternidad cuando necesita claridad y tranquilidad en el corazón Tu mamá la pidió primero y más adelante yo también la pedí, cada uno tuvo sus razones y pedirla no es un ataque ni una falta de amor es un derecho que todo ser humano tiene.

Gil enfatizó que está tranquilo al pensar que su hijo está rodeado de amor, no solo del de su mamá, sino del de la pareja de Marjorie, quien, dijo, aunque no es su padre, le brinda con amor una presencia paternal que por el momento a él no le permiten.

"Siempre he creído que si tu mamá está bien tú también vas a estar bien y saber que estás rodeado de cariño me da paz", escribió.

Julián Gil le recordó a su hijo Matías lo mucho que lo quiere y el deseo que tiene él y su familia de convivir y estar juntos; finalmente le deseó un feliz cumpleaños.

"Hoy en tu cumpleaños, te abrazo con el alma, feliz cumpleaños Mati, estoy orgulloso de ti, te amo hoy y te amaré siempre, con todo mi amor papá".

En contraste, Marjorie de Sousa compartió una serie de fotos con Matías y una dedicatoria de cumpleaños:

"Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti, te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos. Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé mi niño, feliz cumpleaños, te ama mamá".

