Más Información

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Cuentan la historia del Estadio Azteca

Cuentan la historia del Estadio Azteca

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

Julián Gil expresó su desacuerdo por la campaña que al parecer se está armando para que su hijo menor Matías, fruto de la relación con , conozca al futbolista Lionel Messi, la molestia del actor no es porque su hijo sea fan del argentino, del cual él también lo es, lo que lo tiene realmente desconcertado es que la madre del menor esté detrás de ello y sea la responsable de que el menor y él no se conozcan.

Gil convivió con su hijo Matías muy poco tiempo, pero cuando su relación de pareja con Marjorie terminó, comenzó una guerra legal entre ellos por su hijo, la que finalmente "ganó" Marjorie, quien actualmente tiene la patria potestad del niño.

Julián, quien es un papá presente en la vida de sus otros dos hijos, así como en la de su nieto, ha suplicado a Marjorie que le diga por qué no puede ver ni estar con Matías, quien por cierto tiene un parecido impresionante con Gil, su padre.

Lee también:

Con esta publicación en redes, Julián Gil le pide a su ex Marjorie de Sousa poder estar de nuevo con su hijo.
Con esta publicación en redes, Julián Gil le pide a su ex Marjorie de Sousa poder estar de nuevo con su hijo.

Julián Gil pide estar con su hijo y ofrece contacto con Messi

El actor argentino Julián Gil es fan del futbolista Messi, incluso, dijo a los micrófonos del programa "Despierta América", quien al parecer impulsan esa campaña para que Matías conozca Messi, que él tiene acceso al deportista, que sólo es cuestión de que la mamá lo llame.

"Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a Despierta América, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos", dijo tajante.

Lee también:

El argentino lamentó que Marjorie le esté negando a Matías conocer a su familia y sí se promueva conocer a un futbolista.

"El tiene una familia; esas cosas me parecen una falta de respeto".

Fue enfático al decir que no puede ser posible que se descarte el que Matías pueda conocer a su papá, dijo que le parecía absurdo y ridículo que "Despierta América" le haga una campaña al niño para que conozca a Messi

"Cuando ojo, yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto", expresó.

Lee también:

Agregó que si eso es tan urgente, que la mamá lo llame para que Matías cupla su sueño.

Sobre la negativa que siempre muestra Marjorie para hablar sobre este tema cuando ha sido cuestionada por la prensa, Gil reiteró que no tiene valor porque no tiene qué decir ni cómo defenderse.

"No hay huevos para pararse frente a ustedes a decir; mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía".

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]