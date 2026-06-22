La acumulación de soportes tecnológicos obsoletos en los hogares representa un reto de gestión de residuos, pero también una oportunidad para el diseño de interiores.

Los discos compactos (CD) y digitales (DVD) en desuso constituyen un excelente material para el reciclaje creativo gracias a su superficie plástica y reflectante. Lejos de ser basura, estos elementos se han convertido en una tendencia de decoración brillante para transformar las habitaciones sin necesidad de realizar gastos económicos elevados.

Foto: Pixabay

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Proyectos principales para renovar las habitaciones

De acuerdo con la Red de Acción en Reciclaje Creativo (organismo internacional especializado en la reutilización de materiales sintéticos), la composición polimérica de los discos facilita su manipulación casera. A través de guías técnicas de manualidades y diseño sustentable, se identifican las siguientes alternativas prácticas para su aprovechamiento en el hogar:

Posavasos brillantes: Funciona como un método eficaz para proteger las mesas con estilo. El procedimiento consiste en forrar la cara plateada con retazos de tela, papel adhesivo o pintarlos con pintura acrílica, aplicando posteriormente una capa de barniz transparente para hacerlos impermeables.

Funciona como un método eficaz para proteger las mesas con estilo. El procedimiento consiste en forrar la cara plateada con retazos de tela, papel adhesivo o pintarlos con pintura acrílica, aplicando posteriormente una capa de barniz transparente para hacerlos impermeables. Mosaicos para espejos y macetas : Consiste en cortar con cuidado los discos en pequeños fragmentos con la finalidad de crear bordes brillantes en marcos de fotografías o macetas de barro. Según los manuales de talleres artesanales, se sugiere meter los discos en agua caliente durante unos segundos para lograr que el plástico sea más blando y fácil de cortar sin que se fracture.

: Consiste en cortar con cuidado los discos en pequeños fragmentos con la finalidad de crear bordes brillantes en marcos de fotografías o macetas de barro. Según los manuales de talleres artesanales, se sugiere meter los discos en agua caliente durante unos segundos para lograr que el plástico sea más blando y fácil de cortar sin que se fracture. Atrapasoles (Móviles): Permite aprovechar las propiedades ópticas del material mediante la unión de varios discos con listones o cuerdas, intercalando cuentas o abalorios. Al colgarlos cerca de una ventana donde reciben luz solar directa, la difracción de la luz llena la habitación de destellos de colores.

Permite aprovechar las propiedades ópticas del material mediante la unión de varios discos con listones o cuerdas, intercalando cuentas o abalorios. Al colgarlos cerca de una ventana donde reciben luz solar directa, la difracción de la luz llena la habitación de destellos de colores. Relojes de pared: Utiliza la estructura circular del disco como base principal para pegar los números alrededor del perímetro. En el centro, aprovechando el agujero de fábrica, se instala con facilidad un mecanismo de reloj de pared económico.

@solalvarezroldan Les comparto otra idea para reciclar cds y lograr efecto vitrofusion! TIPS: •Usen cds que es más fácil que los dvds •Solo necesitan la laca poliuretánica de @eqartistica y alguna servilleta de la última colección, @eqartistica tiene muchos diseños hermosos que pueden ser útiles para este proyecto. •Utiliza una tijera grande que sea cómoda para hacer el corte. IMPORTANTE! Usé horno eléctrico, solo 10 minutos a 180 grados. No más! Solo de ablanda un poquito el policarbonato, no hay que subir la temperatura para que no se derrita. Si vas a hacer una gran producción considera contar con un hornito solo para uso de taller. Adoro como se forman las burbujas y queda simil vitrofusion! Hagan para regalar, vender y decorar su casa! Quieren más ideas para seguir reciclando cds??? #cds #recicladodecd #recicladodecds #cdsreciclado #cdsreciclados ♬ sonido original - Sol Alvarez Roldán

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El impacto ambiental del vitral decorativo y la reutilización de polímeros

La quinta alternativa consiste en la elaboración de vitrales decorativos caseros mediante el aprovechamiento de la transparencia intrínseca del policarbonato. Al remover la capa de aluminio superior, los usuarios obtienen una lámina traslúcida que sirve de lienzo para pinturas de falso vitral, una técnica ideal para ventanas pequeñas.

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De acuerdo con los informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, el policarbonato utilizado en la fabricación de soportes ópticos tarda siglos en degradarse de forma natural, por lo que su reintegración al entorno doméstico bajo la tendencia hazlo tú mismo (DIY) reduce el volumen de desechos plásticos urbanos.

Los especialistas en la materia señalan que el valor de estos objetos no reside en su contenido digital obsoleto, sino en su potencial estético, permitiendo que piezas destinadas al contenedor de basura adquieran una nueva vida útil en los muros de las casas.

@maru_decoart Empezó siendo un viejo CD… ✨ Y terminó convirtiéndose en una pieza translúcida llena de color y luz 💛 Estoy preparando mi curso online “CDs Creativos con Falso Vitral” 😊 👆🏻 Más info en el link de mi bio. #FalsoVitral #ReciclajeCreativo #CDsCreativos ♬ 原聲 - NoralFlute

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