[Publicidad]
Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, venció este domingo por 3-1 a San Luis en partido de la tercera jornada del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano.
Los goles del triunfo fueron de Alicia Cervantes, Jasmine Cásarez y Joseline Montoya. Por San Luis marcó la venezolana Enyerliannys Higuera.
Guadalajara llegó a nueve puntos. San Luis se quedó en tres.
En un partido de dominio alterno en el primer lapso, Guadalajara se fue en ventaja en el minuto 9 en una jugada por derecha de Carolina Jaramillo, quien centró hacia el manchón de penalti, donde Alicia Cervantes se levantó y remató de cabeza a la escuadra izquierda de la portería.
Lee también América mantiene su invicto, tras golear al Atlético de San Luis
El rival perdió la oportunidad de empatar dos minutos después en un mano a mano en el que la venezolana Enyerliannys Higuera no pudo vencer a la guardameta Blanca Félix.
[Publicidad]
La insistencia del San Luis dio frutos al minuto 24, de nuevo por conducto de Higuera, quien aprovechó un error en la defensa y venció en la salida a Félix para el 1-1.
Lee también Resultado: Pumas empata con Querétaro y suma más dudas que certezas
Cuando mejor jugaba San Luis, Guadalajara amplió a 2-1 en el minuto hizo 38 en una acción por izquierda en la que Gaby Valenzuela centró para la aparición dentro del área de Jazmín Cázares, quien cabeceó el balón a la red.
[Publicidad]
Guadalajara apagó el ímpetu del rival en el inicio del segundo lapso con el 3-1 de Joseline Montoya, quien condujo por izquierda, se metió al área y remató por encima de la portera.
La tercera jornada del Apertura cerrará este lunes con tres partidos.
León recibirá al Querétaro, Atlas visitará a Toluca y Monterrey se meterá al estadio del Santos Laguna.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Santos Laguna vs Chivas EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego
Mundo
Vuelve a temblar en Indonesia; sismo de 5.7 sacude la isla tras terremoto que dejó 53 muertos
Universal Deportes
Cristiano Ronaldo sorprende y revela que está cerca de retirarse: "Este es probablemente mi último año"
Universal Deportes
Chivas Femenil se mantiene imparable con su tercera victoria al hilo