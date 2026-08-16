Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras, venció este domingo por 3-1 a San Luis en partido de la tercera jornada del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano.

Los goles del triunfo fueron de Alicia Cervantes, Jasmine Cásarez y Joseline Montoya. Por San Luis marcó la venezolana Enyerliannys Higuera.

Guadalajara llegó a nueve puntos. San Luis se quedó en tres.

En un partido de dominio alterno en el primer lapso, Guadalajara se fue en ventaja en el minuto 9 en una jugada por derecha de Carolina Jaramillo, quien centró hacia el manchón de penalti, donde Alicia Cervantes se levantó y remató de cabeza a la escuadra izquierda de la portería.

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El rival perdió la oportunidad de empatar dos minutos después en un mano a mano en el que la venezolana Enyerliannys Higuera no pudo vencer a la guardameta Blanca Félix.

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La insistencia del San Luis dio frutos al minuto 24, de nuevo por conducto de Higuera, quien aprovechó un error en la defensa y venció en la salida a Félix para el 1-1.

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Cuando mejor jugaba San Luis, Guadalajara amplió a 2-1 en el minuto hizo 38 en una acción por izquierda en la que Gaby Valenzuela centró para la aparición dentro del área de Jazmín Cázares, quien cabeceó el balón a la red.

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Guadalajara apagó el ímpetu del rival en el inicio del segundo lapso con el 3-1 de Joseline Montoya, quien condujo por izquierda, se metió al área y remató por encima de la portera.

La tercera jornada del Apertura cerrará este lunes con tres partidos.

León recibirá al Querétaro, Atlas visitará a Toluca y Monterrey se meterá al estadio del Santos Laguna.