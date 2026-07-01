La Red de Escuelas SER, un modelo educativo gratuito impulsado por empresarios mexicanos que nació hace 16 años como respuesta a la violencia y la falta de oportunidades, proyecta abrir al menos cinco nuevos planteles, incluida una escuela en la Ciudad de México, en 2027, mientras una de sus instituciones en Coahuila fue reconocida entre las 10 mejores del mundo por su trabajo de colaboración con la comunidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora general de SER, Yael Karakowsky, explicó que la organización analiza su expansión hacia estados con importantes rezagos educativos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde miles de niños enfrentan barreras para acceder a oportunidades educativas de calidad.

La historia de la red comenzó en 2010, cuando un grupo de empresarios de La Laguna buscaba una manera de contribuir a la solución de los problemas de inseguridad y violencia que afectaban distintas regiones del país.

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“Si queremos un cambio real hay que invertir en educación; hay que transformar desde la raíz”, dijo Karakowsky sobre la reflexión que dio origen al proyecto.

Lo que inició con apenas 28 alumnos en una escuela de tiempo completo se ha convertido en una red integrada por 27 escuelas en México y una en Guatemala. Actualmente, atiende a cerca de 6 mil estudiantes y cuenta con más de 500 docentes.

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El modelo educativo se basa en la atención integral de niños y jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos. Las escuelas ofrecen jornadas ampliadas de ocho horas, alimentación balanceada, acompañamiento académico, desarrollo de habilidades socioemocionales y una estrecha participación de las familias.

A diferencia de otros modelos educativos, el ingreso no depende de exámenes de selección. Los estudiantes son elegidos mediante sorteos entre familias que cumplen con determinados criterios socioeconómicos. “Para nosotros era muy importante que el acceso no dependiera de un examen de admisión ni de logros académicos previos”, explicó la directora.

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La participación familiar constituye uno de los pilares del proyecto. Cada estudiante, junto con sus padres o tutores, firma compromisos de corresponsabilidad con la escuela para fortalecer el acompañamiento educativo.

Karakowsky destacó que la meta de SER no concluye en la educación básica. La organización acompaña a los alumnos durante toda su trayectoria escolar y mantiene programas de seguimiento al ingresar a universidad.

Según la propia red, alrededor de 80% de sus estudiantes logra acceder a estudios superiores.

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“De cada 10 niños que ingresan a primaria en México, uno o dos llegan a la universidad. Nosotros tenemos cerca de ocho de cada 10 estudiantes ingresando a educación superior”, afirmó.

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