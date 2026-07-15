El deceso de un oficial de la policía municipal de León, identificado como Orlando García Maciel, causa profunda consternación en la comunidad de Guanajuato. El suceso ocurre en el distribuidor vial Juan Pablo Segundo, en las inmediaciones de la salida a Silao, un punto de elevado tránsito vehicular en la región.

El guardia administrativo, quien se encuentra en funciones y viste su uniforme reglamentario al momento de los hechos, pierde la vida tras caer al vacío desde el carril superior de la estructura vial.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Lee también: ¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

Un mensaje de alerta desde el interior de la corporación

Antes del trágico desenlace, el agente graba un video mientras conduce una patrulla de la corporación, compartiendo un doloroso testimonio a través de sus redes sociales personales. En la grabación, el oficial describe de propia voz la batalla interna que enfrenta cotidianamente: "No se pongan tristes, ya llevaba yo mucho tiempo pasando por una depresión silenciosa que me terminó consumiendo", expresa con serenidad, haciendo un llamado directo a sus allegados para que lo recuerden por los momentos positivos compartidos.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León manifiesta su pésame y confirma el inicio de un proceso de acompañamiento institucional, contención psicológica y apoyo administrativo para la familia del fallecido. Asimismo, la dependencia estatal destaca que su Unidad Integral de Salud mantiene permanentemente una política de puertas abiertas para brindar soporte emocional a los integrantes activos de la corporación.

En León, Guanajuato (México), el policía municipal Orlando Maciel, elemento activo de la Policía Municipal de León que trasladaba una unidad policial a reparar, se detuvo en el distribuidor vial Juan Pablo II, subió a los barrotes del puente y, pese a que varios compañeros… pic.twitter.com/Rm8RXy88j8 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 14, 2026

Lee también: La IA no sustituye la terapia; esto dice la UNAM sobre sus riesgos en la salud mental

[Publicidad]

Identificación de riesgos y herramientas de apoyo profesional

La depresión y las conductas asociadas al suicidio constituyen fenómenos de salud pública de alta complejidad que requieren un abordaje serio y desprovisto de estigmas. De acuerdo con testimonios especializados del psicólogo en prevención del suicidio, Axel Isaac Zepeda Bello, resulta fundamental aprender a identificar de manera oportuna las señales de alerta antes de que el malestar resulte abrumador para el individuo.

Entre las principales conductas de riesgo y señales de alarma identificadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México se encuentran las siguientes manifestaciones:

Manifestaciones recurrentes de desesperanza o de no encontrar un propósito de vida.

Aislamiento social persistente y abandono de las actividades cotidianas preferidas.

Cambios drásticos en los patrones de sueño (como insomnio extremo o somnolencia severa).

Expresiones explícitas de sentirse atrapado o de representar una carga insoportable para el entorno familiar.

Por su parte, la propia Secretaría de Salud de México detalla que la depresión se presenta en diferentes variantes (como el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo persistente), las cuales requieren diagnósticos diferenciados para su correcto tratamiento clínico.

[Publicidad]

Para aquellas personas que atraviesan una crisis emocional o requieren orientación especializada, el Gobierno de México dispone de canales de ayuda gratuitos y confidenciales que operan de manera continua:

a) La Línea de la Vida (al teléfono 800 911 2000), un servicio público enfocado en la atención de crisis emocionales y adicciones.

b) El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (a través del número telefónico 800 953 1704), institución que ofrece asesoría profesional las 24 horas del día.

También te interesará:

¿Cómo desinfectar la esponja para trastes correctamente?; así puedes eliminar las bacterias de tu cocina

[Publicidad]

Lluvia de estrellas en México; ¿cuándo y dónde ver el doble fenómeno que llegará en julio?

¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está enWhatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov