Ciudad Victoria.— Una jueza de Control vinculó a proceso a Danna Yanina “N” por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Después de una larga audiencia, que tuvo varios recesos durante el martes, por la noche se dio a conocer en el Centro Integral de Justicia (CIJ) la resolución de la jueza.

Durante el día, la defensa legal de Danna hizo declaraciones optimistas asegurando que no debería ser vinculada, pero la jueza determinó que sí existen datos de prueba suficientes para que la imputada continué el proceso penal, sin que ello represente un pronunciamiento respecto a su responsabilidad definitiva.

Decenas de personas se manifestaron afuera del CIJ, con fuertes gritos de “¡Justicia para Danna!”, “¡Liberen a Danna!” y “¡Danna es inocente!”.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, al llegar al lugar, reconoció el trabajo de las autoridades, “está excelente el trabajo, pero faltan más piezas claves de este rompecabezas”, expresó.

Al preguntarle sobre Danna Yanina, evitó hacer algún pronunciamiento, “yo no puedo dictaminar ni señalar quién es inocente o quién es culpable. Yo no estuve en el lugar de los hechos, solamente soy una madre que quiere que todo se esclarezca”, comentó.

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También se presentaron personas de diversas edades para manifestar su respaldo a Danna. Lo hicieron orando en el acceso a las instalaciones, portando cartulinas exigiendo su liberación.

Reclamo de justicia

En Ciudad Mante, a su llegada al Parque Zaragoza, en donde entregó instalaciones remodeladas, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue abordado por la señora Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, quien le demandó justicia para su nieta. En el diálogo, la señora Juana le dijo “soy la abuela de Dafne, tengo hambre de justicia, quiero hechos. ¿Cuánto tiempo me da para yo verlos adentro? Porque están en prisión preventiva”.

El gobernador le comentó que se está haciendo justicia y que los detenidos están en prisión preventiva y “que en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”.

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La abuela de Dafne expresó al gobernador su confianza y le pidió continuar trabajando para esclarecer los hechos y garantizar justicia para su nieta.

“Vamos a darle el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia, porque eso es de lo que tengo hambre”, mencionó.

Durante el evento, Villarreal Anaya respondió a la demanda de justicia que exigían familia y amigos de Dafne.

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“Tengan la certeza que me uno a estas voces, que yo también me sumo con esta solicitud de justicia, justicia en toda la extensión de la palabra; a todas las condiciones que lamentablemente están enlutando a una ciudadana de esta región de la entidad en Ciudad Mante, y que lamentamos profundamente”, mencionó.

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