El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) realizó la asignación supletoria de regidurías en el Ayuntamiento de Tamiahua, municipio donde hubo elecciones extraordinarias.

En sesión extraordinaria, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, dijo que aun y cuando se encuentra en trámite un medio de impugnación que está directamente relacionado con los resultados de los comicios, se necesita dar certeza jurídica.

“Es necesario también ya generar condiciones jurídicas y materiales que permitan a los partidos políticos, a la ciudadanía, a las candidaturas acceder a la tutela judicial y, derivado de que la interposición de los medios de impugnación en materia electoral no produce efectos suspensivos, es posible realizar este ejercicio de asignación, siempre dejando a salvo los derechos de los contendientes”, dijo.

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De esta manera, el cabildo quedará integrado por 3 mujeres y 3 hombres, quienes deberán asumir el cargo a partir del 1 de junio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029.

consejeros electorales aprobaron los dictámenes de fiscalización del origen, monto, destino y aplicación de los recursos de las organizaciones ciudadanas “Bienestar y justicia Social A.C.” y “Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.”. | Foto: Especial.

En otro punto, los consejeros electorales aprobaron los dictámenes de fiscalización del origen, monto, destino y aplicación de los recursos de las organizaciones ciudadanas “Bienestar y justicia Social A.C.” y “Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.”, para la obtención de registro como Partido Político Local.

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El consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Fiscalización, Gandhi Olmos García, indicó que la fiscalización de estas organizaciones constituye una etapa fundamental del procedimiento de constitución de partidos, pues permite verificar que los recursos utilizados durante dicho proceso tengan un origen lícito, un destino comprobable y una aplicación acorde con las actividades reportadas.

“No se trata, pues, de una revisión contable o documental, se trata de una función sustantiva de control democrático y rendición de cuentas, orientada a garantizar que quienes aspiran a participar en la vida pública de Veracruz, bajo la figura de partido político local, lo hagan con apego a los principios que consagra nuestra Carta Magna”, dijo.

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JACL