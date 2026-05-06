Veracruz. - Cuatro presuntos delincuentes resultaron muertos durante un enfrentamiento con fuerzas del orden en la carretera Veracruz-Medellín.

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy cuando los sujetos intentaron privar de la libertad a un taxista que circulaba por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, por lo que elementos policiales activaron un operativo.

De acuerdo con los reportes policiales, a la altura del fraccionamiento de Lagos de Puente Moreno del municipio de Medellín ocurrió un tiroteo entre los presuntos delincuentes y los agentes, lo que dejó un saldo de cuatro fallecidos.

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La gobernadora Rocío Nahle García confirmó el saldo de cuatro víctimas y reveló que las primeras investigaciones han determinado que se podría tratar de presuntos delincuentes.

“Los cuatro fallecidos son personas que se dedicaban a la delincuencia organizada (…) estos sujetos agarraron a un taxista para prácticamente levantar”, expresó la mandataria.

Durante el primer trimestre del año, fueron asesinadas 230 personas en Veracruz., según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

En el primer mes fueron 83 los homicidios registrados en diversas regiones del estado; y para febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; mientras que en el mes de marzo sumaron 79 crímenes; es decir en promedio se registraron más de dos homicidios al día.

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