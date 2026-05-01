Senadores anunciaron que pedirán a la Comisión Anticorrupción y de Transparencia de la Cámara Alta y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) su intervención para revisar diferentes licitaciones que han realizado municipios, donde se entregan contratos a empresas que no cumplen los requisitos, presentan propuestas más altas y ofrecen tecnología obsoleta.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, expuso el caso del ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el cual concretó el fallo de la licitación con la finalidad de adquirir 25 mil luminarias LED por más de 190 millones de pesos, en un proceso que se resolvió en contra de las observaciones presentadas por participantes del sector, sin que éstas fueran incorporadas en la decisión final.

De acuerdo con ellos en la propia licitación, el fallo ignoró señalamientos clave sobre posibles irregularidades y presunto favorecimiento a la empresa Traffic Light y otras, así como advertencias técnicas y operativas planteadas durante el proceso.

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“En Mérida y otros municipios del país se han registrado denuncias de contratos a modo e incluso con la sospecha de moches para ganar las licitaciones”, agregó.

En dicho documento entregado a senadores, las empresas Tecnoluminus y Energetika denunciaron que los precios asignados con hasta 40 por ciento por encima del mercado, la participación de empresas cuestionadas y sancionadas por supuesto financiamiento de campañas políticas, así como antecedentes de compañías con multas millonarias y contratos cancelados en otros estados.

Además señalaron que las luminarias consideradas en la propuesta están fabricadas con componentes descontinuados y obsoletos, particularmente en el caso de la marca Signify.

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En ese contexto, señalan que Signify y Current, a través de sus distribuidores, intervinieron tanto en la definición de los requisitos técnicos como en la producción anticipada de equipos, lo que habría restringido la participación de otros fabricantes y condicionado el resultado del proceso.

A esto se suman los antecedentes de la empresa señalada en otros estados, particularmente en Puebla, donde ha enfrentado cuestionamientos por incumplimientos, retrasos, fallas en el servicio de alumbrado público y sanciones económicas relevantes, además de reportes de bajo desempeño en mantenimiento pese a ingresos elevados.

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