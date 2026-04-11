Representantes de 15 empresas pidieron la intervención de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República, para revisar los contratos otorgados por el gobierno de Mérida, Yucatán, con la finalidad de comprar luminarias, calificadas como de baja eficacia, por más de 150 millones de pesos (mdp), fabricadas con componentes descontinuados y obsoletos.

Expusieron que el Ayuntamiento de Mérida destinó más de 150 millones de pesos en 2025 para la compra de 20,748 luminarias LED de alumbrado público a través de dos licitaciones que fueron impugnadas por empresas del sector, al considerar que el proceso favoreció a un solo fabricante y limitó la competencia. Nos señalan que, además, en una segunda licitación en curso se repiten las mismas condiciones restrictivas, incluyendo plazos de entrega que vuelven a encender alertas acerca de posibles acuerdos previos.

En el documento entregado a senadores se expone que las luminarias adquiridas presentan una eficacia de 140 lúmenes por watt, por debajo del promedio nacional de 155 lm/watt de las luminarias con constancias CFE-PAESE. La baja eficacia las ubica entre las 50 luminarias menos eficientes de 581 productos certificados en el país.

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El desempeño contrasta con compras previas del propio ayuntamiento, que había adquirido en 2024 luminarias con una eficacia superior a los 170 lm/watt. Además, una de las marcas involucradas, Cooper Lighting Solutions, registra uno de los promedios más bajos del mercado, con una eficacia promedio de 135 lm/watt.

Indicaron que un total de 15 empresas del sector impugnaron las bases de los concursos al señalar que las especificaciones técnicas coincidían con las de un solo fabricante, lo que, afirman, restringió la participación de otras marcas. Nos dicen que entre los fabricantes afectados que firmaron bajo protesta se encuentran SUPRALUX, Manufactura de Reactores y Teletec México.

Entre las irregularidades señaladas destacan la exigencia de certificados no contemplados en Normas Oficiales Mexicanas, así como la imposición de un plazo de 15 días hábiles para la entrega total del pedido, tiempo imposible de cumplir a no ser de contar con información privilegiada y acuerdos para producción anticipada.

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En las juntas de aclaraciones se formularon más de 100 preguntas, muchas de las cuales no fueron respondidas. Las actas fueron firmadas por representantes de empresas bajo protesta, dejando constancia de las inconformidades.

A esto se suma que, en la segunda licitación, se está solicitando la entrega de 25 mil luminarias por un monto cercano a los 150 millones de pesos en un plazo de apenas 13 días naturales posteriores a la firma del contrato, lo que, nos señalan, resulta materialmente imposible de cumplir en condiciones normales de mercado, reforzando la presunción de que el proveedor ya contaría con fabricación anticipada y acceso previo a información del proceso.

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