Contra Inglaterra, es el juego que todos sueñan. Así lo considera Álvaro Fidalgo, previo al choque de los Octavos de Final del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

El volante tricolor, quien ya se estrenó como goleador de la Selección Mexicana, se negó a aceptar que este sea el compromiso más importante en la historia del combinado nacional; sin embargo, sí lo puso como uno de los más relevantes.

“Por lo que el partido significa, por lo que el rival es. No quiero aventurarme a decir que sí o no, pero estoy seguro que es uno de los más importantes. Todos lo sabemos y no es un secreto”, declaró el "Maguito".

“Enfrentar a Inglaterra en el Azteca… Llevamos mucho tiempo esperando. Es algo muy importante para la historia. Hay que estar a la altura de ello”, agregó Fidalgo para los medios de comunicación.

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El futbolista del Real Betis no se achica al compromiso frente a una de las potencias en esta Copa del Mundo. Para Álvaro, la ilusión y el trabajo los tienen listos para cumplir con la prueba en la que buscarán el boleto a los Cuartos de Final.

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“Estamos hablando de jugar unos Octavos de Final contra Inglaterra en el Estadio Azteca, eso a uno ya lo emociona. Es increíble, todos estamos muy contentos. Todos soñamos con un duelo así de grande, incluida la afición. Estamos listos para esta prueba y con una ilusión enorme”, aseveró Fidalgo.

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Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, durante el Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

El tema de la altitud se ha convertido en punto clave previo a este compromiso entre México e Inglaterra Y aunque acepta que sí se ve reflejado, Fidalgo prefirió no dar detalles sobre los efectos cuando te enfrentas a un escenario como el Estadio Azteca, a 2 mil 240 metros sobre nivel del mar.

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"Obviamente cuando todo el mundo está preparado para todo, eso te lo aseguro, no es que se nota un poco, sobre todo cuando quieres repetir esfuerzos, pero bueno, no sé si quiero decir o explicar qué se siente los efectos de la altura, prefiero que se den cuenta y ya está. No es fácil sobre todo los primeros minutos", concluyó.