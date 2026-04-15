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Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar alertó a través de sus redes sociales de fraudes telefónicos que se han atribuido a la institución que dirige y a servidores que trabajan en ella.
Mencionó que fue informada de los números telefónicos desde lo que se realizan las estafas, y que desde ellos, se reproducen mensajes falsos donde simulan su voz con fines de extorsión.
Ante los hechos, pidió a las personas no caer en los engaños, además de no brindar información personal ni sensible.
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Rogó a los ciudadanos verificar en canales oficiales o sus redes sociales (@biniestarmx o gob.mx/bienestar) cualquier informe que les sea de su importancia.
Asimismo, aseguró que por estos hechos, procederá a presentar una denuncia con las respectivas autoridades.
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aov/bmc
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