Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar alertó a través de sus redes sociales de fraudes telefónicos que se han atribuido a la institución que dirige y a servidores que trabajan en ella.

Mencionó que fue informada de los números telefónicos desde lo que se realizan las estafas, y que desde ellos, se reproducen mensajes falsos donde simulan su voz con fines de extorsión.

Ante los hechos, pidió a las personas no caer en los engaños, además de no brindar información personal ni sensible.

Lee también Vinculan a proceso a adulta mayor por extorsión; víctima entregó 125 mil pesos para que no le hicieran daño a su hija

Ariadna Montiel alerta de fraudes telefónicos en nombre de la secretaria de Bienestar (15/04/2026). Foto: X Ariadna Montiel Reyes @A_MontielR

Rogó a los ciudadanos verificar en canales oficiales o sus redes sociales (@biniestarmx o gob.mx/bienestar) cualquier informe que les sea de su importancia.

Asimismo, aseguró que por estos hechos, procederá a presentar una denuncia con las respectivas autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc