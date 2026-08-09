El almacén de medicamentos que prometía acabar con el desabasto tiene escasa actividad, con andenes de carga vacíos, en un recorrido de EL UNIVERSAL, se observa que el inmueble se encuentra vacío y desolado. Una de sus entradas está semibloqueada por cascajo que provocó un socavón formado desde enero. 💊 🏥

Primer juicio de amparo contra la suspensión del examen de admisión en la UNAM, fue desechado de plano por un juez federal. 🎓👨🏽‍⚖️

Nuevo incendio forestal obliga a evacuar a más de 20 mil personas en Canadá, declaran estado de emergencia. 🚨🇨🇦

Jorge Messi, padre de Lionel Messi falleció el 8 de agosto. 🎗️

América Femenil le propina diez goles a Cruz Azul en su regreso al Estadio Banorte.⚽️

Fiscalía de Morelos insta a gasera Tomza a asumir responsabilidades con víctimas de explosión en Cuernavaca, suman 31 denuncias.💥

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Regreso a clases: Profeco analiza útiles escolares, detecta diferencias de precios y fallas en algunos productos.✏️

Comentarios de la audiencia. 💬

Dato musical 🎶

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