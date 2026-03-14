Con desconocimiento sobre dónde se puede abordar y algunas unidades casi vacías, es como opera la ruta Quetzalcóatl del Metrobús, que va de Amajac al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante un recorrido realizado la mañana del viernes 13 de marzo en una de las unidades que fueron puestas en marcha el pasado 5 de febrero por el Gobierno capitalino como opción de movilidad de cara al Mundial de Futbol, el Metrobús partió de la estación Amajac completamente vacío.

Fue hasta la estación Mercado San Juan que abordó Joaquín, ya que fue la primera unidad que pasó para llevarlo a La Merced y al ser una persona con discapacidad exentó la tarifa de 30 pesos.

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Fue hasta la estación San Lázaro que cuatro personas abordaron la unidad eléctrica, uno de ellos era un trabajador del AICM.

En el aeropuerto, al preguntar a viajeros que esperaban taxis sobre el uso del Metrobús como una opción de movilidad, dijeron que no conocían el sitio para abordarlo y otros indicaron que no los acercaba a su destino.

“La verdad es que no sé dónde sale, o sea, no tengo idea dónde se toma y, pues, ya con las maletas mejor en taxi”, dijo Emanuel.

En la puerta 8 de la Terminal 1 del AICM, uno de los sitios donde se puede abordar la ruta Quetzalcóatl, llegó a registrarse una fila de unas 20 personas esperando.

“Vamos nada más a la Terminal 2 y allí un familiar va a pasar por nosotras, es nada más para salir de aquí y ya irnos directo para el oriente”, narró Martha, quien viajaba acompañada de su hija.