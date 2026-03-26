FINSA, desarrollador y operador de parques industriales, adquirió un portafolio inmobiliario en el estado de Hidalgo, previamente propiedad de Dewa y Affinius Capital, como parte de su estrategia de expansión de activos en regiones clave.

La transacción representa una inversión aproximada de 434 millones de dólares y los inmuebles ya están 100% arrendados a Mercado Libre, la principal empresa de comercio electrónico de América Latina.

El portafolio está conformado por tres edificios que suman 291 mil 600 metros cuadrados de área rentable.

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Están ubicados en el corredor AIFA, uno de los ejes prioritarios del Plan México para fortalecer la infraestructura productiva y logística.

Los inmuebles están cerca de la Zona Metropolitana del Valle de México y tienen conectividad con los principales ejes carreteros como el Arco Norte, centros de consumo y corredores industriales, lo que les da ventajas estructurales en términos de demanda.

“El segmento logístico es uno de los principales motores de crecimiento del sector inmobiliario industrial, impulsado por el comercio electrónico, la relocalización de cadenas de suministro y la necesidad de infraestructura moderna, eficiente y bien ubicada.

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“Esta adquisición refuerza nuestra estrategia de integrar activos estabilizados, de clase mundial, en corredores clave del país”, declaró Sergio Argüelles, CEO de FINSA.

Centro de México, clave para la logística y la distribución

La operación refuerza la presencia de FINSA en el centro del país y subraya el potencial de Hidalgo como destino para la inversión industrial, destacando por su competitividad, disponibilidad de tierra, infraestructura logística y creciente integración a los corredores nacionales.

“El centro de México se ha consolidado como un punto neurálgico para la logística y la distribución, particularmente para operaciones de última milla.

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“Inversiones de esta magnitud reflejan la confianza en la fortaleza estructural del mercado y en la demanda sostenida por espacios logísticos de alta especificación”, añadió Argüelles.

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ss/mcc