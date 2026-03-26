Más Información

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Marina reporta que derrame petrolero en Golfo de México corresponde a buque anclado en Coatzacoalcos; prepara acciones penales

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Plan B de Sheinbaum: ¿qué sí y qué no se aprobó?; el ABC de la votación para la reforma electoral

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación; la deja en 6.75%

Banxico sorprende y recorta la tasa de interés pese a inflación; la deja en 6.75%

Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal

Noelia Castillo recibe la eutanasia; la joven falleció este jueves en España tras librar una batalla legal

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

Diputado del PAN anuncia denuncia penal contra cuñado de AMLO por presunto lavado de dinero; pide a la UIF investigar

FINSA, desarrollador y operador de , adquirió un portafolio inmobiliario en el estado de , previamente propiedad de Dewa y Affinius Capital, como parte de su estrategia de expansión de activos en regiones clave.

La transacción representa una inversión aproximada de 434 millones de dólares y los inmuebles ya están 100% arrendados a, la principal empresa de comercio electrónico de América Latina.

El portafolio está conformado por tres edificios que suman 291 mil 600 metros cuadrados de área rentable.

Lee también

Están ubicados en el corredor , uno de los ejes prioritarios del Plan México para fortalecer la infraestructura productiva y logística.

Los inmuebles están cerca de la Zona Metropolitana del Valle de México y tienen conectividad con los principales ejes carreteros como el Arco Norte, centros de consumo y corredores industriales, lo que les da ventajas estructurales en términos de .

“El segmento logístico es uno de los principales motores de crecimiento del sector inmobiliario industrial, impulsado por el , la relocalización de cadenas de suministro y la necesidad de infraestructura moderna, eficiente y bien ubicada.

Lee también

“Esta adquisición refuerza nuestra estrategia de integrar activos estabilizados, de clase mundial, en corredores clave del país”, declaró Sergio Argüelles, de FINSA.

Centro de México, clave para la logística y la distribución

La operación refuerza la presencia de FINSA en el centro del país y subraya el potencial de Hidalgo como destino para la , destacando por su competitividad, disponibilidad de tierra, infraestructura logística y creciente integración a los corredores nacionales.

“El centro de México se ha consolidado como un punto neurálgico para la logística y la distribución, particularmente para operaciones de última milla.

Lee también

“Inversiones de esta magnitud reflejan la confianza en la fortaleza estructural del y en la demanda sostenida por espacios logísticos de alta especificación”, añadió Argüelles.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]