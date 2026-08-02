La ruta de México hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comenzó en la alcaldía Benito Juárez con el Selectivo Nacional de Gimnasia Artística Femenil, competencia en la que fueron definidas las tres gimnastas que representarán al país en la máxima justa deportiva juvenil del mundo.

Las atletas que integrarán la Selección Nacional surgieron de un proceso altamente competitivo que se realizó en el Deportivo Benito Juárez, en el que participaron 16 de las mejores gimnastas del país, provenientes de Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sonora, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán, quienes disputaron las tres plazas olímpicas otorgadas a México para Dakar 2026.

Durante el certamen, Aída Morán, directora técnica nacional de Gimnasia Artística Femenil de la Federación Mexicana de Gimnasia, destacó la importancia de que este proceso se realizara en instalaciones de primer nivel.

Lee también Vinculan a proceso a mujer por fraude en la CDMX

“Agradecemos a la alcaldía Benito Juárez por brindarnos este espacio. Contar con instalaciones de primera es un factor determinante para el desarrollo de un evento tan importante como este selectivo”, destacó.

Asimismo, la especialista resaltó que México es uno de los pocos países del continente que obtuvo tres plazas olímpicas para esta disciplina.

[Publicidad]

“Somos un país afortunado porque solamente dos naciones más en América cuentan con tres plazas para estos Juegos Olímpicos Juveniles. Las gimnastas que hoy compiten representan el futuro de la gimnasia mexicana; varias de ellas ya participaron en campeonatos mundiales”, comentó.

El selectivo reunió además a 16 jueces internacionales, entre ellos dos con experiencia en Juegos Olímpicos, garantizando que la evaluación de las atletas se realizara bajo los más altos estándares internacionales.

La competencia se desarrolló bajo el formato Round Robin, en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenil: salto a caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres, como parte de la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

[Publicidad]

Para esta justa internacional, la Federación Mexicana A.C. designó como representantes nacionales a las gimnastas titulares Francia Yoshuany Zolozábal López, del Estado de México; Sophia García Hernández, de Jalisco; y Camila Lizeth Valdespino Ruiz, del Estado de México.

Lee también Fallece anciano al bajar de taxi por aplicación en Benito Juárez; habría discutido y agredido al chofer

Mientras que Renata Ramírez Núñez, de Morelos, y Daniela González Gutiérrez, de Nuevo León, serán primera y segunda reserva, respectivamente.

[Publicidad]

Esta edición olímpica marcará un precedente al incorporar un nuevo formato de competencia mixta, considerado por el Comité Olímpico Internacional como parte de la evolución de la disciplina y que también será utilizado rumbo a Los Ángeles 2028.

“Esperamos que estas jóvenes adquieran experiencia internacional y continúen posicionando a México como un país que sigue creciendo y obteniendo logros importantes en la gimnasia artística”, puntualizó Aída Morán.

mahc/LL