El aroma a vainilla, mantequilla recién horneada y azúcares tostados que invade las calles capitalinas por las mañanas ahora cuenta con el máximo reconocimiento oficial.

El pan dulce mexicano ha sido oficialmente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, un hito que celebra siglos de tradición, oficio artesanal y memoria afectiva en los hogares del país.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

Esta histórica iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (CANAINPA).

Este logro no solo marca la agenda local, sino que dialoga con otros grandes reconocimientos del país, como la declaratoria del pan de cazuela de Tlacolula de Matamoros como Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, consolidando una red nacional de salvaguardia gastronómica.

Con estas declaratorias se busca proteger la diversidad de las recetas patrimoniales, garantizar la transmisión generacional del oficio entre maestros panaderos y visibilizar el valor social que tienen las panaderías tradicionales dentro de los barrios y las colonias.

[Publicidad]

Historia y el oficio de las panaderías tradicionales

La historia del pan dulce mexicano es el resultado de un mestizaje culinario. Con la llegada del trigo durante la Colonia y la posterior influencia de la repostería francesa e italiana en el siglo XIX, los panaderos locales transformaron técnicas europeas e incorporaron ingredientes como el piloncillo, la manteca de cerdo, la canela y el chocolate.

Hoy en día, las panaderías tradicionales no solo son centros de abastecimiento cotidiano, sino espacios de comunidad donde se preserva una jerga única —desde el uso de la charola y las pinzas— y técnicas de amasado manual que forman parte de la identidad cultural del país.

Leer también: ¡Ícono gastronómico mexicano hace historia!; pan dulce, a un paso de ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

[Publicidad]

La repostería mexicana que conquista la mesa

Dentro del vasto repertorio de la repostería mexicana, existen cientos de formas, texturas y nombres creativos que forman parte de este patrimonio vivo. Registros del sector documentan más de 2,400 variedades. Entre las piezas icónicas más representativas destacan:

La concha : la reina indiscutible de las vitrinas, con su cobertura de azúcar que imita la concha marina.

: la reina indiscutible de las vitrinas, con su cobertura de azúcar que imita la concha marina. El cocol : uno de los panes más antiguos, perfumado con anís y endulzado con piloncillo.

: uno de los panes más antiguos, perfumado con anís y endulzado con piloncillo. La oreja : testimonio de la influencia hojaldrada francesa adaptada al gusto nacional.

: testimonio de la influencia hojaldrada francesa adaptada al gusto nacional. Puerquitos de piloncillo, besos, garibaldis y corderos: figuras que demuestran la picardía y creatividad del gremio panificador.

Especialidades como el pan de cazuela oaxaqueño —elaborado con chocolate, canela y nuez en cazuelas de barro— demuestran la inmensa diversidad del mapa panificador de México.

El valor de salvaguardar el pan dulce mexicano

Esta declaratoria compromete a las autoridades y a la sociedad civil a implementar un plan de salvaguardia que impulse el consumo local en bizcocherías de barrio, promueva ferias gastronómicas y proteja los insumos artesanales ante la producción industrializada.

[Publicidad]

Tras este aval, el siguiente paso administrativo será la publicación del decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, programada para septiembre de 2026

. Además, la CANAINPA ya presentó la propuesta para buscar que esta tradición también reciba el reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Disfrutar de una concha, un cocol o un pan de cazuela acompañado de un chocolate caliente o café de olla ya no es solo un placer cotidiano: ahora es también un acto de preservación del patrimonio vivo de los mexicanos.

[Publicidad]

Leer también: Buñuelo lanza el Primer Mapa del Pan Mexicano para preservar su patrimonio

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters