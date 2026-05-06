Culiacán, Sin. 6 de mayo. - José Roberto Quiñonez Coronado, fue designado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General del Estado, para suplir la ausencia de Dámaso Castro Zaavedra, quien solicitó licencia sin goce de sueldo para atender cualquier requerimiento institucional, tras ser acusado por Estados Unidos de tener nexos con grupos delictivos.

A través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado se dio a conocer que, a su vez, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, será la nueva encargada de la Vicefiscalía General en la zona centro del estado.

Toman protesta nuevo vicefiscal general del estado y zona centro de Sinaloa; Claudia Zulema externa respaldo institucional. Foto: Especial.

En el comunicado se informó que la titular del Órgano Autónomo de Justicia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, les tomó la protesta de ley y les entrego sus nombramientos, en breve ceremonia en las que los convocó a desempeñar sus funciones con apego a la ley a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

A los nuevos funcionarios de dichas áreas, les externó su respaldo institucional para el adecuado desempeño de sus responsabilidades, y les convocó a conducirse con compromiso y pleno respeto institucional.

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Castro Zaavedra uno de los acusados por EU

La tarde del martes pasado, el Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

A través de un breve comunicado emitido por el Órgano Autónomo de Sinaloa, citó que dicha solicitud de licencia se encuentra sustentada en las leyes nacionales y en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado.

Roció Yamileth Aguilar Zazueta, será la nueva encargada de la Vice fiscalía General en la zona centro de Sinaloa. Foto: Especial.

Dámaso Castro solicitó licencia

La solicitud de licencia, de Damaso Castro, fue presentada horas después, de que Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General del Estado, diera a conocer que evaluaba si éste se mantendría en el cargo o era necesario separarlo para no entorpecer las investigaciones federales que se han abierto sobre este caso.

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La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en la Novena Zona Militar, indicó que se mantiene atenta a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal, Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.

José Roberto Quiñonez Coronado, fue designado como nuevo encargado de la Vice fiscalía General de Sinaloa. Foto: Especial.

Sánchez Kondo externó que priva el criterio de inocencia en este y otros casos, por lo que se tiene que esperar a conocer los avances que obtenga la autoridad competente que lleva este caso, por lo que Dámaso Castro continúa en funciones, sin que ello implique, que no esté en análisis su posible salida.

El miércoles pasado, se conoció que los Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la detención provisional con intención de extradición, del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador, Enrique Inzunza, el vicefiscal, Damaso Castro y seis exfuncionarios más de áreas de seguridad.

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