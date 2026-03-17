Después de nueve días de grandes competiciones, el Movimiento Antorchista dio por finalizada su XXII Espartaqueada Deportiva Nacional, cuyo medallero estuvo encabezado por Puebla, seguido de Michoacán y Estado de México en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el evento de clausura, Aquiles Córdova Morán, Secretario General de la organización, dijo que México y el mundo necesitan más que nunca que la juventud se adentre al pensamiento crítico: “El mundo depende que tomemos el partido correcto, que el pensamiento crítico les diga que el futuro depende de la alianza con los que defienden el progreso y la paz”.

El evento de Movimiento Antorchista celebró el deporte y la cultura. Foto: Cortesía

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Ante los miles de asistentes al teatro “Aquiles Córdova Morán”, el líder social comentó que en los días que corren el mundo vive momentos difíciles, que no se han visto desde la segunda guerra mundial, una crisis en la cual lo primero que sufre es la verdad, ya que estamos bombardeados de noticias, contradictorias, de modo que la gente no se puede hacer un juicio correcto de la realidad.

A esta situación se suma la Inteligencia Artificial, que permite no sólo inventar noticias, sino ilustrarlas; ante esto, explicó que es necesario que los mexicanos entiendan bien al analizar su realidad.

“El universo entero consta de forma y contenido, de fenómeno y esencia, la parte fenoménica es la que el hombre conoce por el sentido común, pero es la parte interior, la que no se capta por medio de los sentidos la tenemos que desentrañar. Necesitamos romper la parte fenoménica para llegar a la médula y saber entonces qué tiene adentro. El pensamiento crítico (el estudio científico y profundo) es el que nos ayuda a penetrar en la esencia de los fenómenos. No se conforma con lo que ven los ojos, porque sabe que debajo de lo aparente, está lo esencial”, enfatizó Córdova Morán.

Esto nos permitirá, dijo, analizar fenómenos como la geopolítica actual, donde el imperialismo norteamericano amenaza al mundo, por la vía de la propaganda y por medio de las armas como en Irán, Rusia, Venezuela o Cuba.

Aquiles Córdova Morán habló a la juventud mexicana. Foto: Cortesía

Además, remarcó que en el caso de la Espartaqueada Deportiva de Antorcha, el análisis y la síntesis de lo ocurrido durante los nueve días del encuentro les hará reconocer a los deportistas que “no sólo fue trabajo y esfuerzo, sino adquirir nuevas destrezas. Al enfrentarse a otros se superan, no son los mismos antes y después de jugar. La Espartaqueada es un fenómeno que cambia a los jóvenes, les mejora el cerebro, porque el ejercicio especialmente intenso hace que el cerebro trabaje mejor”.

En este aspecto, finalizó invitando a los jóvenes a acercarse a Antorcha, ya que el objetivo de Antorcha es cambiar al país y para ello trabaja para que la juventud esté saludable y no caiga en las adicciones: “Esa euforia que provoca el deporte hará que los jóvenes dejen de buscar las drogas. El deporte es la manera de proteger a la juventud de aquellos que quieren venderle sustancias psicotrópicas, porque el gran negocio de la droga no lo hacen los capos, los hacen desde la banca norteamericana. La verdadera solución está en que no haya quien compre drogas y eso busca Antorcha llamando a la gente a hacer deportes y a entender el mundo en que vivimos”

El evento conto con la participación de los Grupos Culturales Nacionales del Antorchismo. Foto: Cortesía

Como parte del acto de premiación, los primeros cinco lugares fueron para Puebla con 776 puntos, Michoacán con 503, Estado de México 394, Veracruz 340 y Oaxaca 248. Asimismo, el evento de clausura, estuvo engalanado por la participación de los Grupos Culturales Nacionales del Antorchismo, que presentaron un programa de música y baile inspirado en el programa de revista española, situado en la época anterior a la Guerra Civil de ese país.

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