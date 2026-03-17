San Nicolás de los Ranchos.— Cada año, previo a la Semana Santa, las calles de San Nicolás de los Ranchos se llenan de color y ruido. Durante esta festividad, decenas de personas se cubren el cuerpo con una mezcla de aceite vegetal y pigmentos intensos que tiñen la piel de negro, rojo o tonos metálicos. Así se transforman en los xinacates, personajes emblemáticos del carnaval de esta comunidad.Con máscaras, los xinacates recorren el pueblo mientras bailan al ritmo de la música.

Su presencia no es sólo para celebrar: según la tradición, salen a danzar para ahuyentar a los demonios y pedir prosperidad para el campo. La celebración también incluye una ofrenda dirigida al volcán Popocatépetl, al que se le atribuye un papel protector sobre las cosechas.El baile anual de los xinacates en este carnaval, en Puebla, mezcla rituales y festividades que son transmitidos de generación en generación.

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Cada año, cuatro semanas antes de Semana Santa, los pobladores de San Nicolás de los Ranchos, en Puebla, celebran su carnaval. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Los xinacates, protagonistas del carnaval, tienen como fin ahuyentar a los demonios y pedir buenas cosechas en este año. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Los jóvenes se cubren la piel con una mezcla de aceite vegetal y pigmentos, que pueden ser negros, rojos o tonos metálicos. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

A lo largo de los años, esta tradición ha pasado por varias generaciones; el baile de los xinacates se considera una ofrenda al volcán Popocatépetl. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL