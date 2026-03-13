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Las principales playas turísticas del puerto de Veracruz fueron declaradas limpias y listas para recibir a miles de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Autoridades del municipio de Veracruz mantienen un operativo integral para garantizar que las playas permanezcan en condiciones óptimas durante la temporada de asueto y fines de semana largos.
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Se trata de cerca de ocho playas turísticas a lo largo del bulevar costero de Veracruz: Playa Playón de Hornos, Playa Villa del Mar, Playa Regatas, Playa Tortuga y Cancuncito, esta última un banco de arena en medio del mar, cerca de la Isla de Sacrificio.
Con vigilancia y limpieza intensiva, incluyendo recorridos terrestres y aéreos, las áreas de esparcimiento se encuentran además sin detección de contaminantes en el litoral, reportó el Ayuntamiento de Veracruz.
Brigadas diarias recorren los principales puntos de la ciudad, incluyendo cabeza y bajante, así como Villa del Mar, Playón de Hornos y Regatas, realizando limpieza de arena, recolección de residuos y monitoreo de infraestructura.
La fuerza de tarea está conformada por la Secretaría de Marina, Turismo, Protección Civil Municipal, Medio Ambiente, Limpia Pública, Bienestar, Gobernación, Policía Municipal, guardavidas y brigadas operativas.
En vísperas de Semana Santa, el Ayuntamiento reiteró el llamado a disfrutar de las playas con tranquilidad, respetando las indicaciones de seguridad, participando en el cuidado del litoral y aprovechando los servicios que mantienen los espacios en condiciones óptimas para visitantes.
afcl/cr
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