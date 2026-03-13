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Las principales playas turísticas del puerto de Veracruz fueron declaradas limpias y listas para recibir a miles de turistas durante el periodo vacacional de .

Autoridades del municipio de Veracruz mantienen un operativo integral para garantizar que las playas permanezcan en condiciones óptimas durante la temporada de asueto y .

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Se trata de cerca de ocho playas turísticas a lo largo del bulevar costero de Veracruz: Playa Playón de Hornos, Playa Villa del Mar, Playa Regatas, Playa Tortuga y Cancuncito, esta última un banco de arena en medio del mar, cerca de la Isla de Sacrificio.

Con vigilancia y limpieza intensiva, incluyendo recorridos terrestres y aéreos, las áreas de esparcimiento se encuentran además sin detección de contaminantes en el litoral, reportó el Ayuntamiento de Veracruz.

Foto: Especial
Foto: Especial

Brigadas diarias recorren los principales puntos de la ciudad, incluyendo cabeza y bajante, así como Villa del Mar, Playón de Hornos y Regatas, realizando limpieza de arena, recolección de residuos y monitoreo de infraestructura.

La fuerza de tarea está conformada por la Secretaría de Marina, Turismo, Protección Civil Municipal, Medio Ambiente, Limpia Pública, Bienestar, Gobernación, Policía Municipal, guardavidas y brigadas operativas.

En vísperas de Semana Santa, el Ayuntamiento reiteró el llamado a disfrutar de las playas con tranquilidad, respetando las indicaciones de seguridad, participando en el cuidado del litoral y aprovechando los servicios que mantienen los espacios en condiciones óptimas para visitantes.

Foto: Especial
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afcl/cr

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