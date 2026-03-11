Cancún.— Ante el recale anticipado de sargazo en las costas de Quintana Roo, y pronósticos que advierten de una temporada con mayores volúmenes de macroalga frente a las costas del Caribe mexicano, autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron el despliegue de barreras de contención en el mar y acciones de limpieza en la franja de arena.

Rosa Rodríguez, investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar (ILyCM) de la UNAM en Puerto Morelos, indicó que este año se prevé una temporada más intensa que la de 2025, que duplicó la cantidad de sargazo flotando en el mar registrada en 2022, año considerado como el de más macroalga en el océano.

“Este año viene terrible. En enero y febrero se rompieron los récords históricos. En 2025 en enero y febrero había 7.8 y 4.3 millones de toneladas en el Atlántico, respectivamente. Este año hubo 9.5 y 13.6 millones de toneladas”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

En Playa del Carmen, el pasado fin de semana la orilla del mar se vio invadida por la macroalga, lo que impidió que la gente pudiera nadar en el océano. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

Rodríguez Martínez indicó que no toda esa cantidad recala en las costas de Quintana Roo. “Yo calculo que solamente llega un 10%, pero Esteban Amaro me había dicho alguna vez que calculaba 5%”, dijo, al citar al director del Centro de Monitoreo de Sargazo del estado.

Otro dato que ha causado inquietud es que la temporada de arribo de la macroalga inicia entre marzo y abril. Este año, en la segunda semana de enero ya había sargazo en Isla Mujeres.

Posteriormente se detectó en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. El sur de la entidad no escapó y también se reportó el arribo de sargazo en Mahahual e Xcalak.

La temporada de arribo del sargazo inicia entre marzo y abril, pero este año ya se reportaba su presencia desde la segunda semana de enero. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (SEMA), Óscar Rébora, indicó que hay más de 60 millones de toneladas de sargazo flotando en el Atlántico, cuando el año pasado se estimaban 50 millones de toneladas.

El funcionario señaló que existe una correlación entre este fenómeno y factores como el cambio climático, el calentamiento de los mares y la acidificación del océano, por lo que los volúmenes de sargazo podrían subir cada año.

Coincidió con la investigadora Rosa Rodríguez en que, a pesar de esa magnitud de volúmenes de macroalga, no toda recala en las costas mexicanas.

En Puerto Morelos todas las mañanas hay brigadas que recogen el sargazo que llega a las playas durante la noche. Foto: Especial

Toman medidas

En Isla Mujeres y Puerto Morelos la reacción fue inmediata. Ayuda también que las proporciones de arribo de sargazo son menores en la isla y que en el otro municipio la colocación de barreras fue la más eficaz en 2025.

En Tulum, empresarios exigieron al ayuntamiento emprender acciones emergentes, al identificar que la presencia del sargazo influyó en las bajas ocupaciones registradas el año pasado.

Playa del Carmen lanzó una estregia denominada “Reto Sargazo 2026”, que contempla la colocación del doble de barrera para contener el paso de la macroalga del mar hacia la costa, de 2.5 a 5 kilómetros, y el despliegue de personal de limpieza en 15 puntos costeros.

Este martes se realizó una reunión de trabajo en el municipio de Puerto Morelos para la revisión del Plan de Contención del Sargazo en los 20 kilómetros de costa del poblado, en la que participaron autoridades locales, funcionarios de la Secretaría de Marina y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y empresarios.

Ahí, el contralmirante Topiltzin Flores Jaramillo, encargado de la estrategia que conduce la Marina, informó que se dispondrá del buque sargacero Natans, con capacidad para recolectar más de 200 toneladas diarias, además de embarcaciones sargaceras y un vehículo anfibio para el traslado del alga a tierra, a fin de agilizar su retiro y evitar su descomposición en la orilla costera.

El director del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Octavio Granados, explicó que que se realizarán estudios técnicos para definir las zonas de anclaje de las barreras, así como los materiales más adecuados que permiten contener el paso del sargazo sin afectar el ecosistema marino.

Rébora Aguilera informó que se adquirieron 7 mil 500 metros de barreras que contienen el sargazo en el mar.

Además, se contempla ampliar los polígonos de contención existentes en Puerto Morelos, Tulum y Playa del Carmen.

También se prevé la instalación, en 38 hectáreas de terreno en Puerto Morelos, del Polo para el Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, que permitirá al sector privado el procesamiento del sargazo con fines productivos.