Después de tres días de actividades, con 34 puestas en escena y la participación de 1,000 actores y actrices, concluyó con éxito la XXIV edición del Encuentro Nacional de Teatro 2025, celebrada en Tecomatlán, Puebla. El evento tuvo como sede el Teatro “Aquiles Córdova Morán” para la categoría “Semiprofesional” y la categoría-muestra, “Popular”; y el Auditorio “Clara Córdova Morán” para la categoría “Amateur”; en el primero, el Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova, señaló que este evento demuestra que Antorcha está más viva que nunca, ya que es único en su tipo al realizarse, enteramente, con los propios recursos humanos y materiales de la organización y de los grupos que participan; y, además, enfatizó, que “los intentos de la 4T por desaparecer a Antorcha sólo la han hecho más fuerte”.

Los resultados del encuentro en la categoría Semiprofesional fueron: en tercer lugar, un empate entre el grupo representativo de San Luis Potosí, con “Medea” de Eurípides y Estado de México con “Yerma”, de Federico García Lorca; el segundo para Coahuila, con “Las manos sucias”, de Jean-Paul Sartre; y el primer lugar para Michoacán, con “La Alondra” de Jean Anouilh. Por su parte, en la categoría Amateur, el tercer lugar fue compartido por Tlaxcala, con “La historia del hombre que se convirtió en perro”, de Erick Feliciano Barba y con Puebla, con la obra “Prometeo encadenado” de Esquilo; el segundo lugar lo obtuvieron la Casa Nacional del Estudiante “Calmécac”, con “Tupac Amarú” de Osvaldo Dragún y Estado de México con “Bodas de Sangre” de García Lorca; finalmente, el primer lugar fue para “Las brujas de Salem” de Arthur Miller, presentada por el Centro Universitario Tlacaélel (CUT) y el Estado de México con “Una mujer sin importancia” de Oscar Wilde.

Foto: Cortesía Movimiento Antorchista Nacional

Córdova Morán señaló que es necesario que el público no solamente se quede con la “anécdota”, lo exterior o la enseñanza aparente de las obras, sino que debe buscar la esencia, lo que no se ve a plena vista: “El hombre debe romper esa capa cuando se dispone a estudiar algo, cuando tiene la necesidad de analizar un fenómeno debe conocer sus partes, las relaciones entre ellas y la función para que todo el fenómeno exista como tal”. En este sentido, dijo que obras como la tragedia “Medea” rompe con las tradiciones griegas y presenta un drama humano, donde la protagonista, atada a las normas y como representación de las clases altas de su época, cae en la desesperación ante el abandono de su marido, lo que significa una caída en desgracia dentro del terreno económico.

Asimismo, hizo ver al público espectador que acudió a Tecomatlán cómo “Yerma” y “La casa de Bernarda Alba”, ambas de Federico García Lorca continúan con esta denuncia y de cómo la sociedad acaba determinando las relaciones sociales y familiares de los individuos, relegando en este caso a la mujer a un rol determinado por la moral y las creencias religiosas de su tiempo: “Así podemos hablar de un teatro que educa a la gente; el teatro educa si lo entendemos así; el público no se debe quedar con la anécdota, hay que ver la esencia. Así podemos transformarla en un arma que nos hará libres”, aseguró.

Al finalizar su discurso, el líder social antorchista tomó de ejemplo la obra “Tierra Roja”, de Alfonso Sastre, que fue presentada por colonos y comerciantes de Puebla, y que señala un problema fundamental del pueblo de México: “Los movimientos de masas si no están dirigidos por un partido revolucionario, que tenga un proyecto de país, van a ser derrotados. Esta obra plantea el modo de ver las cosas de Antorcha, porque necesitamos una vanguardia científica que no desgaste al pueblo. Necesitamos cambiar verdaderamente al país y para eso se necesita una vanguardia con un partido revolucionario y científico del pueblo; que tenga un proyecto revolucionario para llegar a la meta de una verdadera transformación y de cambios sociales”.

Foto: Cortesía Movimiento Antorchista Nacional

El evento de clausura, ante un teatro lleno con 2 mil 300 espectadores, estuvo amenizado por los grupos culturales estudiantiles de Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, donde niños y jóvenes de primaria y secundaria deleitaron a los presentes con polcas del norte del país, poesías y canciones.

