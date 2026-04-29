La organización y politización del pueblo son un derecho y la única vía para transformar de fondo las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras de México y el mundo, afirmó Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, ante más de 3 mil 500 antorchistas reunidos en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, durante la celebración del 35 aniversario de la organización en Tlaxcala, evento que se realizó el domingo 26 de abril; “organizarse no es un delito ni implica violar ninguna ley, es un derecho básico del pueblo y una condición para que pueda ser el constructor de su propio destino”; al tiempo que reiteró que la unidad popular es indispensable para conquistar el poder político y que las demandas sociales sean escuchadas.

En el acto político-cultural estuvo presente el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional. Foto: Cortesía

Leer también Usos y costumbres someten a niñas a uniones forzadas

En el acto político-cultural al que asistió la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista en pleno y estuvo presente el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, el líder social Córdova Morán también explicó que el pueblo trabajador ha sido históricamente el creador de la riqueza: “es el trabajo humano el productor de la riqueza y el creador de todo lo que nuestros ojos ven; lo han hecho los trabajadores con sus propias manos”, pero denunció que, pese a ello, han permanecido marginados del bienestar, la educación y la cultura.

En ese sentido, subrayó que la pobreza no responde a errores individuales o a la voluntad de gobiernos en turno, sino a la estructura económica vigente: “es un error querer personalizar la tragedia del pueblo; pueden cambiar las gentes o los partidos, pero si no cambia el modo de producción, seguirá habiendo explotación y pobreza”.

Insistió en que la lucha social no debe limitarse a demandas inmediatas, “la verdadera tarea es modificar la forma en que la sociedad produce y distribuye la riqueza” porque el sistema capitalista está diseñado para concentrarla en pocas manos y se sostiene a base del trabajo asalariado y de la empresa privada que aprovecha la riqueza generada por los trabajadores, pero que no tiene mecanismos para distribuirla, sólo para concentrarla”, lo que explica la existencia de una minoría rica frente a una mayoría empobrecida.

En el evento se disfrutó de un programa cultural que incluyó la participación de una banda musicalizada de 100 estudiantes. Foto: Cortesía

Asimismo, llamó a la solidaridad internacional de los pueblos: “no se es verdaderamente luchador social si no se es solidario con todos los pobres de México y del mundo, porque somos lo mismo y tenemos que aprender a apoyarnos”, enfatizó que la unión es la base de cualquier transformación social.

En este contexto analizó el panorama internacional y advirtió que el mundo vive una etapa de tensión provocada por el imperialismo -encabezado por el gobierno de EE.UU.-, que busca apoderarse de los recursos estratégicos del planeta: “El imperialismo necesita petróleo, gas, minerales y alimentos, y por eso ataca a los países que defienden su soberanía”, afirmó, al referirse a conflictos como los de Irán, Ucrania y las presiones contra naciones como Cuba y Venezuela.

Esas acciones responden a la necesidad de las potencias, particularmente Estados Unidos, de controlar rutas comerciales y energéticas a nivel mundial, lo que ha derivado en guerras, bloqueos y desestabilización de países que no se someten a sus intereses: “No son hechos aislados; es el mismo fenómeno en distintas partes del mundo: el intento de dominar el planeta para disponer libremente de sus riquezas”, sostuvo.

El Movimiento Antorchista Nacional celebró 35 años en Tlaxcala. Foto: Cortesía

En ese contexto, advirtió que México no está al margen de esta disputa y enfrenta presiones bajo el argumento del combate al narcotráfico: “ahí está Donald Trump amenazando con invadir a México, diciendo que aquí hay mucho narcotráfico y que como la presidenta y su gobierno no hacen nada, entonces van a venir ellos a combatirlo”. No obstante, reconoció que en el discurso oficial se mantiene la defensa de la soberanía nacional: “se sigue levantando la bandera de la autonomía y de la defensa de los recursos; eso ha hecho que México sea visto como un país que no se ha sometido completamente”.

Finalmente, Córdova Morán reiteró que el reto central de la organización es elevar el nivel de conciencia del pueblo: “la lucha del pueblo debe levantar la mira; no basta con mejorar un poco la vida, hay que transformar la sociedad para liberar a la humanidad de la explotación.”

Por su parte, Isaías Chanona Hernández, líder antorchista en Tlaxcala, afirmó en su discurso que Antorcha es una pieza política importante en varios municipios del estado, gracias a la educación de los antorchistas, a la convicción de cada uno, al arrojo que logramos juntos en la lucha política diaria en las calles de Tlaxcala, cuando así ha sido necesario. “En Tlaxcala hay mucha pobreza, miseria, los descamisados trabajan mucho, trabajan horas extra o jornadas dobles o la gente tiene dos trabajos, porque los salarios son muy bajos, miserables y con esos sueldos no nos alcanza para comprar la canasta básica y para tener una vida medianamente digna.

Remarcó que para conquistar el poder político del país y gobernar ondeando la bandera de justicia social, que acabe de una vez por todas con la pobreza, debemos crecer y crecer y crecer, convencer a más ciudadanos de Tlaxcala, y a más mexicanos en todo el país, de que sólo organizados y educados podremos defender nuestros derechos como clase trabajadora”, concluyó.

El líder antorchista en Tlaxcala, afirmó en su discurso que Antorcha es una pieza política importante en varios municipios del estado. Foto: Cortesía

En el evento que inició desde la madrugada del domingo se disfrutó de un programa cultural que incluyó la participación de una banda musicalizada de 100 estudiantes, el Mariachi Nacional formado por jóvenes estudiantes del Instituto de Artes MacuilXóchitl y del Conservatorio de Música, la presentación del Ballet Estatal de Antorcha en Tlaxcala, así como la presentación estelar del Ballet Nacional del Movimiento Antorchista, que ejecutó a la perfección “Danza Azteca”. Todo esto, mostró el trabajo artístico impulsado por la organización entre los jóvenes de familias humildes.

INSERCIÓN PAGADA

Leer también Buscan refugio migrantes en Ciudad Juárez

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.