Ciudad Juárez.— El miedo a ser deportados, no tener recursos ni oportunidades para cruzar a Estados Unidos ha llevado a que cada vez más migrantes busquen establecerse o refugiarse en esta ciudad fronteriza.

Pese a ello, quienes desean obtener un empleo legal o tramitar algún documento —como una identificación oficial o hasta una tarjeta de banco— se ven con decenas de trabas que, en algunos casos, vienen desde las embajadas de sus países y, en otros, son parte de la burocracia que deben sobrellevar para realizar el trámite en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Joshua es un migrante de Honduras que hace un año llegó a Ciudad Juárez y, en entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que ya no desea irse a Estados Unidos, sino quedarse aquí y vivir con su pareja, una joven mexicana originaria de Durango que conoció en el proceso de lograr el sueño americano.

El principal obstáculo ha sido obtener sus documentos oficiales, lo que le ha impedido acceder a un empleo formal y lo ha mantenido en la informalidad. Como él existen cientos de migrantes que, después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se quedaron “varados” en esta localidad, pero no han logrado establecerse e integrarse de forma legal a la comunidad.

Apoyo

Cristina Coronado Flores, coordinadora del Ministerio para Migrantes de San Columbano, explicó que en sus registros tienen a cerca de 300 familias extranjeras a las que han acompañado en los últimos meses para que puedan presentarse en el INM y pedir refugio en México.

Para ello tienen un programa que ayuda a las familias en cuanto a asesoría legal, el cual ahora está enfocado a que los núcleos de migrantes puedan regularizarse. De las 300 familias que han apoyado, 200 siguen con el refugio en Juárez y las otras 100 han dejado de lado el proceso, se regresaron a su país de origen o a la Ciudad de México.

De acuerdo con lo que detalló, las personas que apoyan están asentadas en esta localidad, pero se les está acompañando para que logren integrarse en todos los aspectos a la comunidad.

En ese sentido, explica que el apoyo que se le ha dado a los migrantes para establecerse en Juárez no sólo va de la mano de lo legal, sino en temas como hallar una vivienda, amueblar sus casas, estabilizarse emocionalmente, encontrar escuela para los niños y programas de integración.

“Es un programa de integrar a la gente, de que tengan un sentido más de comunidad. Trabajamos también ahí la equidad, hay un programa escolar, clases de alfabetización, es un programa comprensivo que los ayuda a integrarse”, menciona.

En el tema legal se manejan actualmente dos sentidos: el primero, con una abogada que litiga los casos de los migrantes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El ministerio los apoya con llenar los formularios, toma de fotografías, integración del expediente y así es como se inicia el proceso.

Después se cuenta con un apoyo directo para llevarlos personalmente al INM, con el fin de presentar sus formularios y así solicitar refugio en México y en esta localidad.

En los últimos años, el ministerio habría apoyado a cerca de 800 migrantes que ya estarían integrados en Ciudad Juárez, aunque algunos en situación vulnerable, pero se sigue de la mano con ellos y con otros entes para lograr que tengan un sentido de pertenencia en esta frontera.

El apoyo que se brinda por parte del ministerio se da en el sótano de la Catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua.

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