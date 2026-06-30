Ante más de 10 mil antorchistas de Santa Clara Ocoyucan que celebraron 35 años de trabajo en el municipio, Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, dijo que el fenómeno de la globalización ha traído consigo una campaña de desprestigio hacia el nacionalismo, esto con la firme intención de que los pueblos queden inermes ante el imperialismo económico que domina al mundo; por lo tanto “el pueblo organizado es el único que puede defender lo suyo, con la condición de que entienda lo que está pasando y que se decida a poner un alto a quienes pretenden despojarnos de lo poco que nos ha tocado del planeta: “El pueblo puede parar a cualquier fuerza destructiva porque el pueblo es el que genera la riqueza del mundo”.

El líder de la organización social más grande y mejor estructurada de México, con al menos 2 millones de agremiados, comentó que esta campaña por “un mundo de puertas abiertas” por parte de Estados Unidos, sólo ha traído pobreza y destrucción a países como Libia, Afganistán, o como lo demuestran también los recientes ataques a Irán y Venezuela; “la globalización está queriendo imponerse con las armas en la mano.

El pueblo organizado es el que puede defender a la patria. Foto: Cortesía

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Los países ricos son ricos porque continuamente están explotando, de mil maneras, a los países pobres, saqueando sus recursos naturales, -incluida la posición estratégica-, apoderándose de los mercados del mundo para vender sus mercancías.

El mundo entero está en su gran mayoría alimentando la prosperidad de los países ricos”; por eso los países ricos encabezados por Estados Unidos quieren hacer creer a las respectivas naciones que su territorio no importa y que lo que se tiene que hacer es alinearse a los intereses de los poderosos, como en América Latina, donde cada vez más presidentes defienden los intereses extranjeros.

Asimismo, Córdova Morán comentó que esto se ve originado por la terrible contradicción que azota al mundo; ya que con el desarrollo tecnológico se produce más riqueza que nunca, sin embargo el mundo tiene más pobreza que nunca, pero con el añadido de que ahora se está llevando al extremo de infringir la independencia nacional, a no respetar las leyes internacionales que regulan la vida entre las naciones, es por ello que “Antorcha los llama a unirse; porque ante un tsunami militar político del poderoso imperio que pretende apoderarse del planeta entero, solo hay una fuerza opuesta capaz de frenar el proceso. Solo hay una fuerza, y esa fuerza es el pueblo educado y organizado.”

Antorchistas de Ocoyucan festejan 35 años. Foto: Cortesía

Comentó que la fuerza del pueblo reside en el hecho de que él es el que, con su fuerza de trabajo, transforma las materias primas que producen las mercancías que el poderoso vende, y que, sin él, las fábricas y los instrumentos serían inservibles, “por eso sostengo que el pueblo organizado es el que puede defender a la patria y el que puede parar, prácticamente sin disparar, sin derramar sangre, cualquier abuso que se quiera cometer contra la patria mexicana.

Lo que hay en México es de los mexicanos y son los mexicanos los que deben explotarlo hasta convertirlo en mercancías útiles para la vida humana. Y esto lo tienen que hacer con paz, con libertad, con educación, con salud, con vivienda, con todo lo que necesitan dentro de las fronteras de su patria y para tener relaciones pacíficas con el mundo entero”, finalizó.

Al referirse a los más de 10 mil antorchistas ocoyuquenses, que festejaron tres décadas y media de lucha organizada, los llamó a que no se dividan y que defiendan el progreso que su municipio ha alcanzado en 35 años de unidad y trabajo; los invitó a que no permitan que políticos ambiciosos compren su voto, porque una vez que llegan al poder quieren destruir todo el progreso y bienestar que han logrado las familias: "donde el pueblo se ha organizado, como en Santa Clara, ha sido capaz de poner a un presidente que trabaja para ustedes, porque el pueblo manda; el pueblo tiene el poder en Ocoyucan y no dejen que se los quiten, porque si se los quitan todo lo que han ganado se va a venir para abajó."

Movimiento Antorchista 35 años. Foto: Cortesía

Remarcó que cuando llega un político que no es antorchista desbarata todo lo que hizo Antorcha, deja que todo se pudra y que desaparezca con el tiempo, porque ellos no llegan para gobernar al pueblo.

"Antorchistas de Ocoyucan, quieran a su organización, aglutínense como un núcleo de acero, que nada los divida, que nada los desbarate, que sea Antorcha en Ocoyucan un ejemplo de firmeza, de claridad política y de decisión de que su municipio solo podrá seguir adelante mientras gobiernen ustedes, el pueblo. Los llamo a que se unan, a que entiendan la gran conquista que han tenido al tomar en sus manos las riendas de Ocoyucan; de ustedes depende que Ocoyucan siga creciendo, progresando y siga siendo ejemplo para los municipios de la región."

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