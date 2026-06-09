Ante más de cinco mil antorchistas provenientes de distintos puntos del país para conmemorar, como cada año desde 1982, a los “Mártires Antorchistas”, hombres y mujeres que perdieron la vida en la lucha por cambiar a México, Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, señaló que gracias a la lucha de Antorcha y del pueblo de Tecomatlán, este municipio ha cambiado completamente la vida de su población, garantizando todos los servicios básicos y brindando salud, educación, deporte y cultura, siendo esta última, una de las más importantes “armas” para enfrentar la deshumanización que fomenta el capitalismo actual, plagado de individualismo e insensibilidad.

En este contexto explicó que, en toda la Mixteca y en el estado de Puebla, “no hay otra población que le haya apostado más a la cultura que Tecomatlán. Esto es así porque el ser humano se alimenta también de ideas, emociones y sentimientos; ese aspecto necesita cultivarse, desarrollarse y unirse para que el ser humano sea cada vez mejor, mejor ciudadano, mejor vecino.

Es necesario luchar contra el capitalismo para terminar con la explotación del hombre por el hombre. Foto: Cortesía

Se requiere igualmente, mediante la cultura, fomentar la compasión que tanto necesita nuestro mundo”, porque lo que se necesita es luchar contra el capitalismo y contra la explotación rapaz que hace de la clase trabajadora.

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Aquiles Córdova dijo que esta conmemoración se hace para honrar la memoria de los antorchistas caídos a lo largo de los años, hombres y mujeres quienes dieron su vida por un ideal que no alcanzaron a ver, una meta que no es personal, sino una meta de la humanidad y del mundo entero; y que representa el verdadero espíritu de Antorcha, formar y crear hombres y mujeres cada vez mejores, que busquen cambiar al mundo.

“La humanidad se debate en una cosificación, como si fuéramos rocas que no sentimos, en una descomposición social que nos hace ver unos a otros como enemigos. Reina la mezquindad, la ambición y la desconfianza. Esto es un mal peor que la pobreza”, señaló.

Añadió que esta descomposición y enajenación generada por el sistema económico actual, el capitalismo, y potenciada mediante mecanismos como los teléfonos celulares, que potencian un mensaje de ambición e individualidad, sólo se puede combatir a través de la educación, la organización y la lucha colectiva del pueblo: “debemos fortalecer nuestro cerebro, ese órgano que el sistema se empeña tanto en llenar de basura y adormecerlo. Debemos fortalecernos para salir adelante, debemos ver a los hombres y mujeres como iguales, para luchar junto a ellos y por ellos. Por eso le damos tanto espacio a la cultura”.

“Mártires Antorchistas”. Foto: Cortesía

El líder social enfatizó que una muestra del trabajo que puede hacer una lucha colectiva por parte de un pueblo con una visión humanista se ve realizada principalmente en Tecomatlán, municipio al que hoy se considera la “Atenas de la Mixteca” por el alto grado de desarrollo que ha logrado y por toda una revolución que ha hecho en la región, siendo de los municipios más seguros y desarrollados de todo el estado: “en Tecomatlán se eleva la calidad de vida de sus habitantes y se crean cosas bellas para que el tecomateco se aculture. Se siembra un hombre que rechaza el egoísmo y el crimen”.

Por su parte, Brasil Acosta Peña, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha, en su intervención, -durante el homenaje realizado en el panteón municipal, y tras una marcha que recorrió las principales calles de Tecomatlán-, recordó que el evento tiene su origen en el “6 de junio” de 1982, debido a un levantamiento popular de la población tecomateca en contra de sus antiguos caciques, que los mantenían en la explotación y miseria; ahora, dijo: “es deber de los jóvenes, levantar la bandera del antorchismo, porque el “6 de junio” fue el parteaguas definitivo para el nacimiento de nuestra querida Antorcha y no debemos olvidar la memoria de los que en ese momento, dieron su vida para iluminarnos”, dijo.

Actividades culturales en Puebla. Foto: Cortesía

El evento cultural en conmemoración de los “Mártires Antorchistas” contó con un cuadro cultural encabezado por niños y jovencitos del Plenito infantil y juvenil “Wenceslao Victoria Soto”, que tuvo un recorrido histórico por la danza, baile, poesía y música de México, acompañados por los grupos culturales del Movimiento Antorchista.

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