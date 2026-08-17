Los Ángeles.— El concepto de masculinidad y su paso de estafeta entre los hombres son temas que apuntan el reflector esmeralda de Lanterns, que debutó esta semana con los papeles estelares de Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald.

Creada por Chris Mundy, productor de Ozark y True Detective, Damon Lindelof (Lost’) y el escritor de cómics ganador del premio Eisner, Tom King, Lanterns es la adaptación del personaje de historieta Linterna Verde traído a la pantalla chica en ocho episodios que sucede lejos de los rascacielos en un poblado llamado Rushville, Nebraska.

El episodio “Piloto”, presenta a Hal Jordan (Chandler) como un veterano superhéroe que está semirretirado. A su lado, John Stewart (Pierre) trata de aprender el oficio de ser el futuro policía espacial que porte el anillo verde de poder mientras le hacen de detectives al seguir las pistas de un asesino serial en la serie de HBO Max.

“Al escribir los libretos de Lanterns la definimos como True Detective con superhéroes, pero de inmediato, mi cabeza me llevó a pensar en las películas del género Western con John Wayne que lidian con el tema de la construcción de la masculinidad.

“Todos somos afectados por nuestros padres y hombres mayores”, explicó Lindelof en una conferencia con el resto del equipo creativo y actores, en la que EL UNIVERSAL estuvo.

“A mi edad (60 años) no pensé que me invitarían a ser un superhéroe, pero eso está bien para mí. Interpretar a Jordan ciertamente tiene que ver con el tema de un hombre que debe hacerse la idea de ser buen mentor para pasar la estafeta a su pupilo; pero aquí en Lanterns mi personaje está muy malhumurado y reacio a dejarle el anillo del poder”, agregó sobre la serie que estrena episodios cada domingo por HBO Max.

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La óptica de jóvenes y de adultos

Chandler celebra que la serie quiera mostrar tanto el punto de vista de los jóvenes como de los más grandes.

“Es importante para nuestra visión del mundo hoy en día” , dijo Kyle, quien en el primer episodio gusta tomar cerveza y usar su insignia cósmica más para encender cigarros, abrir botellas y falsificar billetes que para salvar al mundo.

Por su parte, Pierre trae el lado cordial y luminoso a Lanterns, refiriéndose a las virtudes de su personaje.

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“Lo que me gusta de John Stewart es su manera honesta de existir y la búsqueda de la verdad. Es alguien que, a diferencia de Jordan, no tiene problema en sentir sus emociones al tope y mostrarlas.

“Estudié mucho al personaje del cómic, pero llegó el momento en que también mostré mi manera de ser para no sólo parecer estaba copiando algo, sino en verdad vivirlo”, señaló.

Tanto Jordan como Stewart son personajes gestados en el cómic de DC, el primero surgió en 1959 bajo la pluma de John Broome y Gil Kane, heredando la vocación del primer Linterna Verde de los años 40, mientras que el segundo surcó en 1971 a cargo de Neal Adams y Dennis O’Neill.

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