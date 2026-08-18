La alcaldía Álvaro Obregón suspendió las actividades de un inmueble que operaba como supuesto consulado de Nicaragua, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el establecimiento no cuenta con registro como sede consular.

El operativo de verificación se realizó este martes y estuvo a cargo de personal de la Dirección de Verificaciones de la alcaldía, la Dirección Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el establecimiento no cuenta con registro como sede consular. | Foto: Especial.

Durante la inspección, las autoridades realizaron la consulta correspondiente ante la SRE, instancia que confirmó que el inmueble no está registrado como sede consular de Nicaragua.

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Ante esta situación, y con base en la normatividad vigente, las autoridades procedieron a suspender las actividades del establecimiento como parte del procedimiento administrativo correspondiente.

La alcaldía Álvaro Obregón suspendió las actividades de un inmueble que operaba como supuesto consulado de Nicaragua. | Foto: Especial.

La alcaldía Álvaro Obregón señaló que el operativo tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de la ley y brindar certeza a la ciudadanía, además de refrendar su compromiso de actuar conforme a la legalidad y en coordinación con las instancias competentes.

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JACL/cr