“Puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa”, fueron las palabras que el diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien apenas hoy tomó protesta como representante del tricolor ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), usó en contra del consejero Uuc-kib Espadas.

Y es que el consejero Espadas llamó a los representantes de partidos políticos a “dejar de fastidiar” con sus debates políticos el debate técnico que el INE no ha podido llevar a cabo sobre su propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027.

Luego de que el consejero Uuc-kib Espadas hiciera una moción de orden y dijera “dejen de fastidiar”, el diputado Gutiérrez Mancilla le espetó que “si está fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa”.

“Me parece lamentable, la verdad, consejero Espadas, esa última intervención que acaba de hacer. Probablemente yo tenga problemas en la comunicación, lo puedo aceptar, pero también usted probablemente usted tenga problemas de comprensión.

“Usted se ha querido meter en la vida de los partidos políticos, al decir qué podemos o no decir y cómo podemos hacerlo. Yo no me meto a decirle a usted qué puede o no decir, podemos tener nuestras diferencias, pero nunca me voy a mofar de la voz de un consejero”, añadió Gutiérrez Mancilla.

Inmediatamente fue acallado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien leyó el fragmento del reglamento de sesiones del Instituto que le permite hacer uso de la fuerza pública para sacar del recinto a quien no guarde el orden.

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“Efectivamente, he sido consecuente con el uso de la palabra, pero ha sido acordado con las representaciones de las fuerzas políticas, pero debo tener la posibilidad de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para reestablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado”, recordó Guadalupe Taddei.

Gutiérrez Mancilla espetó a Guadalupe Taddei que “su amenaza velada” es un acto de censura en contra de su representación como diputado federal, cuanto más por ser representante político de oposición. “Yo no vine aquí a ser amigo de los consejeros”, concluyó.

“Ser diputado no lo coloca por encima de la ley”, dijo Espadas.

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bmc