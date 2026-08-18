Después de una emocionante serie contra los Guerreros de Oaxaca, el estadio Alfredo Harp Helú está listo para recibir la Serie de Zona de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla, a quienes los escarlatas ven como “un obstáculo en el camino” al tricampeonato.

Aunque el mánager Lorenzo Bundy asegura que “vamos paso a paso” y que no piensa en otra cosa más que los próximos encuentros contra los Pericos, el deseo de convertirse en la primera franquicia en conquistar tres títulos de forma consecutiva con el mismo nombre está al rojo vivo y cada vez más cerca.

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Monterrey lo logró entre 1947 y 1949, pero los primeros dos campeonatos los logró como Industriales y el último como Sultanes. El lanzador venezolano Ricardo Pinto, designado como abridor del juego 1, tiene claro el objetivo de volver a ser campeón.

“Desde que llegamos hemos estado comprometidos con la meta y enfocados en ganar el tricampeonato que es algo que no se ha logrado. Pienso que sí somos una dinastía, logrando algo que nadie ha hecho”, mencionó en el último entrenamiento antes de enfrentar a la novena de Puebla.

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En temporada regular, el México y los Pericos ganaron tres partidos por bando, y tras superar a los Guerreros y a los Piratas de Campeche respectivamente, se espera una serie larga.

“Puebla llega a esta serie jugando muy buen beisbol, tienen dos de los mejores abridores de la liga con (Vladimir) Gutiérrez y (Antonio) Santos, entonces va a ser un reto muy bueno para nuestra ofensiva, pero creo que después de las series contra Oaxaca, estamos listos”, agregó Bundy.

El mánager de los Pingos concluyó que “es un equipo totalmente diferente del que nos enfrentamos a inicio de temporada, pero es una situación en la que estamos muy familiarizados con ellos, y es un gran rival, pero para mí es el equipo que está en nuestro camino y debemos quitarlos para avanzar”.

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