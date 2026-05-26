De última | 26-05-26 | 10:00 | Actualizada | 26-05-26 | 10:00 |

Desde su estreno, no solo se ha convertido en una de las historias favoritas entre quienes aman el romance universitario; también está marcando conversación en moda y belleza. Y entre todos los detalles estéticos que rodean la serie, hay uno que ya empezó a dominar TikTok y Pinterest: el de Allie.

Lejos de los peinados demasiado producidos o del clean bun ultra pulido, el look de Allie apuesta por algo mucho más relajado y natural. Su estilo se mueve entre ondas suaves, capas ligeras y un acabado effortless que parece improvisado, pero que en realidad está perfectamente construido.

El hair look que todas queremos. Foto: Instagram @mika.abdalla
El regreso del cabello “effortless”

Durante años, las tendencias de belleza estuvieron dominadas por acabados extremadamente pulidos: slick buns, ondas marcadas y peinados casi perfectos. Pero ahora, series como Off Campus están impulsando el regreso de una estética más suave y natural.

El cabello de Allie refleja exactamente esa transición. Sus ondas tienen movimiento real, las capas aportan dimensión y el volumen se concentra principalmente en medios y puntas, creando un look mucho más relajado y fácil de llevar todos los días. La clave está en que el peinado nunca se ve demasiado trabajado.

Cómo es el cabello de Allie en Off Campus

Uno de los elementos más distintivos es el color. Allie lleva un tono rubio cálido con reflejos suaves que ayudan a darle luminosidad al rostro sin verse excesivamente platinado.

El corte también juega un papel importante. Las capas largas permiten que el cabello tenga movimiento natural y ayudan a que las ondas se vean ligeras y desenfadadas.

En cuanto al styling, las ondas se mantienen abiertas y poco estructuradas, alejándose del típico rizo definido de alfombra roja. El resultado es ese efecto “recién arreglada, pero sin esfuerzo” que actualmente domina la estética college-core.

El cabello de Allie en Off Campus es el nuevo referente del effortless hair. Foto: Instagram @mika.abdalla
El aesthetic universitario también llegó al beauty look

El éxito de Off Campus también está impulsando una nueva etapa del beauty inspirado en la vida universitaria.

Gloss, maquillaje ligero, piel hidratada y cabello natural están reemplazando poco a poco los looks demasiado cargados. La idea ya no es verse perfecta, sino fresca, cómoda y auténtica.

Por eso el cabello de Allie conecta tan bien con TikTok: se siente alcanzable, fácil de adaptar y mucho más real que otros peinados virales.

Ondas suaves, volumen natural y un acabado relajado. Foto: Instagram @mika.abdalla
Cómo lograr el peinado de Allie en Off Campus

Para recrear este estilo, la clave está en trabajar la textura sin eliminar el movimiento natural del cabello.

  • Usa una tenaza grande para crear ondas abiertas.
  • Cepilla ligeramente después de peinar para suavizar el acabado.
  • Aplica spray texturizante en medios y puntas.
  • Evita productos demasiado pesados o brillantes.
  • Mantén volumen en la raíz para lograr ese efecto relajado.

El resultado debe sentirse ligero, suave y un poco imperfecto. Porque si algo dejó claro Off Campus, es que el effortless hair oficialmente volvió.

