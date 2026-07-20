La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 20 de julio en:

Iztapalapa

Además, se actualizó la alerta amarilla por lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr