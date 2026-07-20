Metrópoli | 20-07-26 | 16:34 | Actualizada | 20-07-26 | 16:46 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 20 de julio en:

  • Iztapalapa

Además, se actualizó la por lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones:

  • Coyoacán
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Lee también

Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC :

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]