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“La reforma no pretende alterar la esencia de la , sino afianzarla y vigorizarla. Se trata de preservar y proyectar así el futuro todo aquello que nos define. Nuestra autonomía, nuestro carácter público, nuestra vocación nacional, nuestro rigor académico y nuestro prestigio internacional, dijo el rector de la máxima casa de estudios”, Leonardo Lomelí Vanegas.

“Los vertiginosos avances científicos y tecnológicos están replanteando las lógicas de producción, transmisión y aplicación del conocimiento. Al mismo tiempo, nos exige revisar nuestros marcos normativos, pedagógicos y administrativos para responder con templanza y rectitud a un entorno plagado de encono e incertidumbre”, dijo.

Al inaugurar este martes el “Foro de análisis reforma y futuro de la UNAM”, destacó que esta reforma busca busca ser un ejercicio serio, prudente y plural.

Resaltó que para lograr este objetivo que forma parte del Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 se están revisando las estructuras académicas, de gobierno, y de gestión, así como procedimientos y lineamientos de actuación para actualizarlos y adecuarlos a las demandas de la misma comunidad universitaria.

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“Por estos motivos, la reforma solo tendrá sentido si se robustece la vida colegiada, se amplía el espectro de incidencia de estudiantes, del personal académico y administrativo, y se afianza a una cultura de respeto, integridad, solidaridad, y paz. Se trata en el fondo de dotar a nuestro modelo de gobierno de mayores condiciones de legitimidad, representatividad, y corresponsabilidad”, mencionó Lomelí Vanegas.

Ante directores, dirigentes sindicales de la universidad y autoridades universitarias, resaltó que debe ser una reforma “inclusiva, democrática, diversa, gradual y prospectiva”, porque se trata de convocar a todas las voces, apoyarse en todos los cuerpos colegiados, reconocer la multiplicidad de enfoques y diseñar por etapas, además de pensar a la universidad en el mediano y largo plazos.

Agregó también que añadió, las desigualdades sociales, las crisis ambientales, así como las tensiones geopolíticas interpelan a la universidad y la obligan a revisar sus formas de organización, sus mecanismos de rendición de cuentas, y sus vínculos con la sociedad.

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